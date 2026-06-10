Santpedor reclama 46.000 euros a Ampans per incompliments en el servei de recollida de residus

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat per unanimitat iniciar un procediment d'imposició de penalitats a l'empresa Ampans Medi Ambient pels incompliments detectats en el servei de recollida de residus porta a porta. La sessió ordinària de juny també ha servit per oficialitzar la xifra de població del municipi, que se situa en 7.835 habitants, i per fixar les festes locals de l'any 2027.
Santpedor inicia un procediment sancionador contra Ampans Medi Ambient
El ple ordinari celebrat aquest dimarts ha acordat per unanimitat iniciar un procediment d'imposició de penalitats a l'empresa Ampans Medi Ambient, SL, adjudicatària del servei de recollida de residus porta a porta, el seu transport i el buidatge de papereres.
Segons l'acord aprovat, les penalitats es deriven de diversos incompliments detectats en la prestació del servei. Entre aquests hi ha la falta de lectures en la recollida de restes vegetals, deficiències en el manteniment i buidatge de papereres, incidències a l'àrea d'emergència i altres objectius qualitatius previstos en el contracte.
L'import de les penalitats que es proposen ascendeix a 26.012 euros. A aquesta quantitat s'hi afegeixen 20.004,83 euros corresponents a danys i perjudicis derivats de l'incompliment dels objectius qualitatius relacionats amb les fraccions d'envasos i orgànica.
L'empresa disposarà ara d'un termini de deu dies per presentar les al·legacions que consideri oportunes abans que es resolgui definitivament l'expedient.
La població supera els 7.800 habitants
Durant la mateixa sessió plenària també es va aprovar per unanimitat la xifra oficial de població a data d'1 de gener de 2026. Segons les dades aprovades, Santpedor compta actualment amb 7.835 habitants, dels quals 3.908 són homes i 3.927 dones.
Les dades recollides durant l'any 2025 mostren un increment de 91 persones respecte a l'exercici anterior. Tot i que el municipi ha registrat més defuncions que naixements, el saldo positiu s'explica per l'arribada de nous residents que han fixat la seva residència a Santpedor.
Per franges d'edat, els increments més destacats corresponen als grups de 30 a 39 anys, amb 23 persones més, i de 50 a 59 anys, amb un augment de 24 habitants.
Aprovades les festes locals del 2027
El ple també va donar llum verda, igualment per unanimitat, a la proposta de festes locals per a l'any 2027. Els dies festius escollits seran el dilluns 14 de juny, coincidint amb la Festa Major, i el dilluns 26 de juliol, festivitat de Santa Anna.