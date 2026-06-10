Santpedor dona el tret de sortida a cinc dies de Festa Major amb més de 40 activitats

Santpedor enceta aquest dijous una nova edició de la Festa Major amb un programa que inclou més de quaranta activitats repartides entre els dies 11 i 15 de juny. El pregó institucional, a càrrec de la doctora Carme Comellas, donarà el tret de sortida a cinc jornades plenes d'actes per a tots els públics.
El pregó de Carme Comellas obrirà la festa
La Festa Major començarà oficialment aquest dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Capella de Sant Andreu amb el pregó institucional de la doctora Carme Comellas Berenguer. Especialista de referència en medicina de l'esport, és científica coordinadora del Centre de Medicina de l'Esport del CIMETIR i està vinculada a institucions com el CAR de Sant Cugat, la Direcció General de l'Esport i l'Hospital de Sant Pau.
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha expressat el desig que "tothom en gaudeixi molt" i ha fet una crida a viure la festa "amb alegria, respecte i convivència".
Novetats en una programació per a totes les edats
El programa incorpora algunes novetats destacades, com el retorn de la companyia Xerric amb una proposta d'animació infantil després del pregó del Consell dels Infants. També s'estrena l'Empartxada amb la ruta dels portals de les penyes de Santpedor.
Entre les noves activitats també hi haurà un sopar popular amb bingo musical i concert, una festa amb inflables organitzada pel Consell dels Infants al camp de futbol municipal i un espai de joc lliure per a la primera infància a la plaça Gran U d'Octubre.
Cultura popular, concerts i espais segurs
La programació manté alguns dels actes més tradicionals i multitudinaris de la Festa Major, com l'entrada de penyes a la plaça Gran U d'Octubre, les actuacions d'orquestres, el concert de La Tropical, la matinal de cultura popular i la Festa Holy de colors.
Durant les nits de concerts i activitats festives tornarà a funcionar el Punt Lila, un servei de prevenció i atenció de les violències masclistes que ofereix informació, suport i acompanyament.