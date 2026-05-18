Veïns i comerciants de Santpedor reclamen un pla per revitalitzar el nucli antic

L'Associació de Veïns del Nucli Antic de Santpedor i Comerciants Units de Santpedor (CUSA) han unit esforços per reclamar a l'Ajuntament un pla de regeneració urbana que contribueixi a revitalitzar el centre històric i a impulsar el comerç local.
Les dues entitats han mantingut una reunió després de la reactivació de l'associació veïnal i han acordat traslladar als grups polítics municipals una proposta de moció perquè el consistori impulsi aquest pla i creï un consell de participació ciutadana específic del nucli antic, amb la voluntat que el procés es desenvolupi amb diàleg entre administració, veïnat i comerciants.
Preocupació pel tancament de comerços
Els comerciants han expressat la seva inquietud per la pèrdua progressiva d'establiments al municipi. Segons exposen, en l'última dècada han desaparegut més d'un 10% dels comerços de Santpedor a causa dels canvis en els hàbits de consum i la manca de relleu generacional.
Per la seva banda, l'associació de veïns ha recordat que el manifest aprovat per unanimitat en l'assemblea celebrada el passat 17 d'abril a Cal Clarassó, amb una setantena d'assistents, ja reclamava disposar d'un full de ruta per al nucli antic que afavorís l'obertura de nous negocis i donés suport al comerç històric.
Propostes sobre mobilitat i urbanisme
Les dues entitats coincideixen també en la necessitat de millorar l'urbanisme del centre històric i definir una estratègia clara de mobilitat amb criteris tècnics i consens social.
Entre les mesures plantejades hi ha la recuperació de la zona blava d'aparcament, la limitació del trànsit fora de l'horari comercial i la creació de noves zones d'aparcament dissuasiu als accessos del nucli antic.
La presidenta de l'Associació de Veïns del Nucli Antic, Gemma Mascaró, ha assegurat que "totes dues entitats compartim un mateix objectiu, que és donar més vida al nucli antic del poble", i ha defensat que aquesta qüestió hauria de ser "una prioritat" per a l'Ajuntament.
En la mateixa línia, la presidenta de CUSA, Lurdes Guàrdia, considera "urgent donar un tomb a la situació actual" i aposta per fomentar una oferta comercial més diversa, facilitar l'obertura de nous establiments als locals buits i reforçar el comerç històric amb campanyes de promoció.
Col·laboració en activitats i campanyes
Més enllà d'aquesta reivindicació conjunta, les dues entitats també han acordat col·laborar en la difusió de les campanyes comercials de CUSA i participar conjuntament en activitats del poble.
Entre aquestes iniciatives destaca la recuperació de les Enramades, prevista per a la primera setmana de juliol, que l'associació de veïns vol tornar a impulsar com una activitat de dinamització del nucli antic.