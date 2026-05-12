Els Gallarets de Santpedor celebra 20 anys d'educació i comunitat amb una gran festa

L'Escola Bressol Municipal Els Gallarets de Santpedor va celebrar aquest cap de setmana el seu 20è aniversari amb una festa oberta al poble que va reunir famílies, entitats i membres de la comunitat educativa. La jornada va servir per commemorar dues dècades de trajectòria dedicades a l'educació i l'acompanyament dels infants del municipi.
Una jornada plena de retrobaments i activitats
La celebració va convertir-se en un espai de retrobament per a moltes famílies i professionals vinculats al centre al llarg d'aquests vint anys. Durant la jornada es van organitzar diferents activitats festives i familiars per posar en valor la feina educativa desenvolupada des de la seva creació.
L'escola ha destacat al llarg de la seva trajectòria per una aposta educativa basada en l'acompanyament afectiu, el joc i el desenvolupament integral dels infants en una etapa considerada clau per al seu creixement.
La festa va comptar amb la participació de diverses entitats del municipi, entre les quals Bous de Foc Santpedor, l'Associació Cultura Popular Escoles Santpedor amb Batukad'or i els Geganters de Santpedor, que hi van portar els gegantons del poble.
La implicació del teixit associatiu local va evidenciar, segons els organitzadors, la importància de crear xarxa al voltant de l'educació i la infància, així com la vitalitat cultural i social del municipi.
Reconeixement a la tasca educativa
La jornada també va incloure l'espectacle d'animació infantil Súper Ballaruga, a càrrec de 3/4 de 15, i diversos parlaments institucionals i commemoratius. Hi van intervenir la directora de l'escola, una de les primeres mestres que van participar en l'inici del projecte educatiu, així com representants de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA).
L'acte es va tancar amb la intervenció de l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, que va destacar "la feina i la vocació" de tot l'equip educatiu d'Els Gallarets i també el paper d'acompanyament de les famílies a través de l'AFA.
Des del centre es va remarcar que aquests vint anys d'història són també el resultat de l'esforç i la dedicació de totes les professionals que han format part del projecte i que han treballat perquè infants i famílies se sentin "acollits, escoltats i acompanyats" en aquesta primera etapa educativa.