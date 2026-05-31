Sis jugadors del Baxi Manresa tenen contracte per a la temporada vinent

El Baxi Manresa està acostumat a reinventar-se any rere any per culpa dels nombroses canvis que pateix la seva plantilla. Enguany, només quatre jugadors de la passada campanya han seguit al Nou Congost. Diego Ocampo ha tingut a les seves ordres per segon any consecutiu Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes i Marcis Steinbergs a més del jove Max Gaspà. El nombre de jugadors amb contracte de cara a la campanya 2026-27 s'amplia a sis als que s'hi han d'afegir els joves de l'equip sub22.
Agustín Ubal va signar un contracte llarg el passat estiu i el seu vincle amb el conjunt bagenc podria allargar-se fins el 2029. Dos jugadors més, Hugo Benítez i Gustav Knudsen, van fitxar pel Baxi Manresa per tres temporades. Teòricament, francès i danès, haurien de romandre al Nou Congost fins el 2028. Al mateix termini que disposen Pierre Oriola i Álex Reyes després de les renovacions que han signat durant la temporada. Marcis Steinbergs és el jugador a qui li queda menys temps de contracte. El pivot letó té un any més i finalitza el 2027.
Tenir contracte tampoc no garanteix la continuïtat de cap jugador. Així, si bé Reyes va renovar el passat mes de febrer, la continuïtat de l'extremeny no és ben clara. Les múltiples ofertes que pot tenir l'aler, que és jugador de quota, el podrien fer canviar d'aires. També hi ha rumors sobre possibles sortides de Benítez i Ubal.
La resta de jugadors acaben la seva relació a final de temporada. El desig de club i afició seria mantenir un bon gruix de la plantilla. Altra cosa serà que certes renovacions siguin possibles. Diego Ocampo va comentar després del duel contra el Casademont Saragossa que té Retin Obasohan a la seva carta als reis. Però el belga, als seus 32 anys, ha realitzat una gran temporada i podria tenir ofertes interessants que podria aprofitar atenent la seva edat.
També acaben contracte Ferran Bassas, Eli Brooks, David Duke, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Louis Olinde i Pauly Paulicap. No és descartable que algun pugui seguir a l'equip.
Qui segur que no continuarà és Dani Pérez. El base i capità de l'equip bagenc va anunciar abans de jugar contra el Real Madrid que la seva etapa al Baxi Manresa arribava al seu final. Pérez es va acomiadar del Nou Congost amb victòria contra els madridistes assegurant que el Nou Congost sempre serà casa seva.