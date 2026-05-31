El manresà Manel Deli acaba segon als 100 quilòmetres de la Wexford Festival of Running

L'ultrafondista manresà Manel Deli va aconseguir dissabte la segona posició als 100 quilòmetres de la Wexford Festival of Running, disputada als jardins del Johnstown Castle de Wexford, a Irlanda. El bagenc va completar la distància amb un temps de 7h37'45" en una prova marcada per la duresa del recorregut i les exigents condicions del traçat.
Un circuit exigent de 75 voltes
La cursa es va desenvolupar en un circuit de 1.340 metres al qual els participants havien de donar 75 voltes per completar els 100 quilòmetres. El recorregut, amb un 70% de superfície de grava i un 30% d'asfalt, presentava un perfil ondulat que dificultava mantenir un ritme constant al llarg de la prova.
A més, els corredors van haver d'afrontar un desnivell positiu acumulat de 520 metres, un factor que va incrementar l'exigència física d'una competició ja de per si molt dura.
L'anglès Rob Payne es va adjudicar la victòria amb un registre de 6h58'00", mentre que Deli va travessar la línia d'arribada en segona posició amb 7h37'45". El podi el va completar l'irlandès David Flood, que va finalitzar la cursa amb un temps de 10h32'05".
Un resultat que permet recuperar sensacions
L'atleta manresà afrontava la prova amb l'objectiu principal d'acabar-la després de dues retirades consecutives en els seus darrers compromisos esportius: les 24 Hores de l'Estadi Serrahima i els 100 quilòmetres del Campionat d'Espanya disputat a Màlaga. Per aquest motiu, Deli ha valorat positivament l'experiència a Irlanda, tant pel resultat esportiu com per les conclusions que pot extreure de cara als pròxims reptes del calendari.
Una trajectòria d'elit en l'ultrafons
Als seus 52 anys, Manel Deli acumula una destacada trajectòria en les proves de marató i ultrafons. En poc més de dotze anys de carrera esportiva ha participat en dos Campionats del Món dels 100 quilòmetres, a Berlín el 2022 i a Bangalore el 2024, aconseguint una meritòria vuitena posició en la cita alemanya.
Entre els seus principals èxits destaca el rècord mundial M45 dels 100 quilòmetres, establert amb un temps de 6h30'24", que també és rècord absolut de Catalunya. A més, va proclamar-se campió d'Espanya absolut de la distància a Santander l'any 2021, en el seu debut en els 100 quilòmetres, amb una marca de 6h55'21".
El manresà també és posseïdor del rècord mundial M45 de sis hores gràcies als 92,406 metres recorreguts a l'Ultrarunning Barcelona de l'any 2023, consolidant-se com una de les grans referències catalanes i estatals de l'ultrafons.