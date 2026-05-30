L'Avinent Manresa homenatjarà David Pérez Bruque amb un memorial solidari al Congost

L'Avinent Manresa celebrarà aquest diumenge a la tarda, a l'Estadi Municipal d'Atletisme el Congost, la segona edició del Memorial David Pérez Bruque, una cita esportiva i solidària que recordarà el jove atleta manresà desaparegut el 2024. La jornada combinarà competició oficial, homenatge i recaptació solidària per a la investigació contra el càncer.
Els 400 metres seran la prova central del memorial
El club manresà organitzarà una jornada de proves de control de la Federació Catalana d'Atletisme (FCA), en què els 400 metres llisos i els 400 metres tanques, tant en categoria masculina com femenina, seran les proves centrals del segon Memorial David Pérez Bruque.
Els atletes que aconsegueixin la millor marca en aquestes disciplines rebran un trofeu commemoratiu del memorial.
Dorsal solidari per a la investigació contra el càncer
La jornada també inclourà uns 400 metres open oberts a la participació popular amb dorsal solidari. La recaptació obtinguda es destinarà íntegrament a la investigació contra el càncer.
El memorial es disputarà diumenge 31 de maig a la tarda a l'Estadi Municipal d'Atletisme el Congost de Manresa i vol mantenir viu el record de David Pérez Bruque a través de l'esport i els valors de superació i compromís que representava.
Un dels grans talents de l'atletisme manresà
David Pérez Bruque va morir el 5 de febrer de 2024, als 18 anys, després de no poder superar un càncer que li havia estat diagnosticat menys d'un any abans arran d'una leucèmia inicial. Nascut a Manresa l'1 de març de 2005, estava considerat un dels millors velocistes i tanquistes de la història de l'Avinent Manresa.
L'atleta manresà havia aconseguit èxits destacats en campionats catalans i estatals, i havia vestit tant la samarreta de la selecció catalana com de l'estatal. Encara conserva els rècords del club en 400 metres llisos i 500 metres llisos en pista coberta, amb marques de 48"26 i 1'05"47, respectivament, a més d'un destacat registre de 51"78 en 400 metres tanques.
Entre les seves actuacions més recordades hi ha el quart lloc aconseguit al Campionat d'Europa sub-18 disputat a Jerusalem l'any 2022 en la prova dels 400 metres tanques.