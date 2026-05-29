El Baxi Manresa acomiada Dani Pérez per la porta gran (94-87)

Dani Pérez ha tingut un final de somni a la seva llarga etapa al Baxi Manresa. El capità marxarà del club amb el record d'una victòria contra el Real Madrid 94-87 que, a més, significa el fi d'una ratxa de 28 anys sense derrotar els madridistes al Nou Congost. Els bagencs han jugat uns primers divuit minuts fantàstics en què han tingut 19 punts al seu favor. El Real Madrid ha igualat el partit diversos cops. Fins i tot, s'ha situat un cop al davant. Però la resiliència dels bagencs els ha guiat a la victòria i a trencar una ratxa sense derrotar el conjunt madridista al Nou Congost que ja durava 28 anys
Ferran Bassas, Eli Brooks, Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format el darrer cinc inicial del Baxi Manresa. Theo Maledon, Alberto Abalde, Mario Hezonja, Gabi Deck i Ömer Yurtseven, el del Real Madrid. Només Kao ha pogut sumar als primers dos minuts de joc. Els dos equips jugaven amb precipitació i els costava construir bones jugades. El Baxi Manresa ha estat el primer en entonar-se i fruit d'això ha aconseguit crear un primer forat (8-2, minut 5). Pérez també ha entrat amb força. El base ha anotat cinc punts gairebé seguits abans de cometre una personal antiesportiva. Els madridistes han aprofitat l'ocasió per acostar-se. Agustín Ubal ha agafat el pes anotador del Baxi Manresa. L'uruguaià ha sumat set punts sense errada al tram final del primer període. I Retin Obasohan ha tancat els primers deu minuts amb un triple donava una màxim avantatge als bagencs (26-19).
Els de Diego Ocampo han seguit dominant. Els triples de Bassas i Ubal disparaven el Baxi Manresa per sobre dels deu punts al seu favor (32-21, minut 12). Els intents que feia el Real Madrid per acostar-se als bagencs eren clarament rebatuts. Amb protagonisme per a Reyes. El millor joc del Baxi Manresa semblava desconcertar els jugadors madridistes que protestaven moltes decisions arbitrals. Amb pas ferm, els manresans generaven cada cop una renda més gran. Dos tirs lliures d'Ubal situaven el 52-33 al marcador. El temps mort demanat per Sergio Scariolo ha propiciat un 0-5 a favor del Real Madrid que ha fet que Ocampo també reunís els seus jugadors. El gallec no ha tingut tant èxit i els madridistes han seguit retallant (56-48, minut 20).
Al Baxi Manresa li ha costat molt anotar a la segona part. Yurtseven ha estat protagonista de la polèmica de la tarda quan ha estat desqualificat en una jugada en què primer ha comés una antiesportiva rebaixada a falta normal que ha anat acompanyada d'una tècnica. Scariolo també ha rebut una tècnica que podrien haver estat dues per reiteració en les seves protestes. Semblava que el Baxi Manresa podria treure profit de la situació. Però no ha estat així. Hezonja no ha parat d'anotar per situar el seu equip a un sol punt (62-61, minut 26). Pierre Oriola ha aguantat el seu equip amb bones accions sota cistella. La renda ha estat efímera ja el Real Madrid ha aconseguit posar-se al davant per primer cop. Però no ho ha pogut mantenir. Un final inspirat del Baxi Manresa li ha permès tenir un punt al seu favor a manca dels darrers deu minuts (74-73).
Scariolo ha estat desqualificat en rebre la segona tècnica per protestar. L'italià ha perdut els papers i ha seguit protestant un cop ja havia estat expulsat en una acció que semblava amenaçant cap al trio arbitral. Amb tot incendiat, Bassas sumava un triple que valia més que tres punts. Reyes també sumava des de més enllà dels 6,75 per acostar la diferència als deu punts (83-75, minut 34). Pérez ha estat substituït a manca de 4'40" per acabar el partit i ha rebut una ovació corresposta amb aplaudiment per part del capità. Era el comiat definitiu? Mentrestant, el Real Madrid no havia dit la darrera paraula. Els blancs han aconseguit una nova igualada. Aquest cop a 85. Un triple de Marcis Steinbergs ha iniciat un parcial de 7-0 acostava molt la victòria al Nou Congost. Obasohan ha posat el llacet al triomf del Baxi Manresa (94-87) per tancar la temporada per la porta gran.
Incidències: Alfonso Olivares, Javier Torres i Ariadna Chueca han arbitrat el partit. Han eliminat per personals a Izan Almansa i desqualificat Ömer Yusrtseven i Sergio Scariolo per les seves reiterades protestes. Abans de l'inici del partit l'equip infantil del Bàsquet Manresa ha sortit al centre de la pista amb motiu de la seva classificació per a la fase final del campionat d'Espanya.