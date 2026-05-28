L'Estiu Jove de Manresa amplia activitats i obrirà inscripcions el proper dilluns

L'Ajuntament de Manresa obrirà el pròxim dilluns, 1 de juny, el període d'inscripcions per a les activitats de l'Estiu Jove 2026, una proposta dirigida a adolescents i joves a partir de 12 anys que oferirà durant els mesos de juny i juliol una àmplia programació de lleure, esport, formació i cultura urbana.
El programa incorpora activitats consolidades i diverses novetats amb l'objectiu d'ampliar l'oferta juvenil i potenciar diferents espais de la ciutat amb propostes participatives i gratuïtes.
L'Òrbita Jove creix una setmana més
Una de les activitats centrals de l'Estiu Jove serà el casal Òrbita Jove, que enguany s'allargarà una setmana més respecte a l'edició anterior. El casal es farà del 29 de juny al 31 de juliol i oferirà activitats setmanals amb jocs, gimcanes, piscina, sessions de laser tag i sortides a l'Illa Fantasia i al Tibidabo.
La proposta està pensada perquè els participants combinin activitats de lleure amb convivència i descoberta de diferents espais i experiències.
L'esport guanya protagonisme
L'àmbit esportiu serà un dels grans protagonistes de l'edició d'aquest any. El Torneig de vòlei platja celebrarà el seu vintè aniversari amb les tradicionals competicions 4x4, del 29 de juny al 4 de juliol, i 2x2, del 6 al 10 de juliol.
Com a novetat, la pista de vòlei instal·lada a la plaça es podrà utilitzar de manera lliure i gratuïta de 10 del matí a 10 del vespre els dies 5, 11, 12, 13 i 14 de juliol.
El programa també inclou el 2n Torneig de bàsquet 3x3 a la pista Jover del Poble Nou, dins l'Urban Sport Fest, i el primer Torneig de futbol 3x3 a la Cruyff Court de la plaça del Milcentenari.
Escape room, grafiti i realitat virtual
Entre les activitats més innovadores hi haurà un escape room nocturn pels carrers del Barri Antic, una pintada de mural grafiti al claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya i una nit dedicada als jocs i la realitat virtual.
També s'han programat tallers creatius de costura, elaboració d'espelmes naturals, gelats i fang, que complementaran l'oferta lúdica i cultural de l'estiu.
A més, es mantindran activitats que ja s'han consolidat en els darrers anys, com la nit a les Piscines Municipals, la sortida a PortAventura, el Concurs de rap en català o el programa JESA (Joventut Esportiva, Societat Activa), que aquest any també s'estendrà a les tardes del mes d'agost.
Formació i inscripcions
L'Estiu Jove inclourà igualment càpsules formatives de primers auxilis, manipulació d'aliments i cura d'infants, orientades a oferir eines pràctiques als joves.
El programa complet es pot consultar al web de l'Ajuntament de Manresa i les inscripcions es podran formalitzar telemàticament a partir del dilluns 1 de juny.