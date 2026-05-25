L'Avinent Manresa femení màster conquista el bronze català per clubs

L'equip femení màster de l'Avinent Manresa va aconseguir dissabte la medalla de bronze al Campionat de Catalunya de Clubs màsters, disputat al Camp d'Atletisme Antonio Amorós de Santa Coloma de Gramenet. El conjunt bagenc va empatar a 59 punts amb el Lleida UA, però va assegurar la tercera posició gràcies a un millor còmput de posicions individuals.
El triomf de Maite Marzo, decisiu
La classificació final del campionat va estar encapçalada pel Barcelona Atletisme, amb 84 punts, seguit del Pratenc AA, amb 74. L'Avinent Manresa va compartir puntuació amb el Lleida UA, però la victòria individual de Maite Marzo als 400 metres llisos va acabar decantant el desempat a favor de les manresanes.
Marzo es va imposar amb un temps d'1'03"71 en els 400 metres llisos en l'actuació més destacada de la jornada per a l'equip bagenc.
Diverses posicions de podi
A banda del triomf de Maite Marzo, l'Avinent Manresa va sumar altres resultats destacats. Alicia Hernández va ser segona en salt de llargada amb 3,98 metres i quarta als 100 metres llisos amb 15”79.
Lourdes Rossinyol va pujar dues vegades al podi, amb una segona posició en llançament de pes gràcies a un millor intent de 8,58 metres i una tercera plaça en javelina amb 14,89 metres.
La resta de participacions manresanes van ser les de Lídia Pons, setena als 200 metres llisos amb 34"04; Manuela Martínez, sisena als 800 metres amb 3'19”72; Núria Cascante, cinquena als 1.500 metres amb 5'21"91, i Laura Vilchez, cinquena als 3.000 metres amb 10'45"23.
Bon paper també als relleus
L'equip de relleus 4x100 format per Pons, Martinez, Bertran i Marzo va acabar en sisena posició amb un registre d'1'09”22.