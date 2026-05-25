Esport7 Karate JKA Manresa suma vuit medalles a la Lliga Catalana a Terrassa

L'Esport7 Karate JKA Manresa va tenir una destacada actuació aquest diumenge al Campionat Ciutat de Terrassa, corresponent a la tercera jornada de la Lliga Catalana de Karate en la modalitat de kata. La delegació manresana, formada per 17 karateques, va tornar de la competició amb un total de vuit medalles i dues places de finalista.
Tres plates i cinc bronzes per al dojo manresà
La competició disputada a Terrassa va deixar un balanç molt positiu per al conjunt bagenc, que va aconseguir situar diversos esportistes entre els millors de les seves categories.
Les medalles de plata van ser per a Senna Sabater, Jordi Gonzálvez i Roc Muñoz, mentre que les de bronze les van obtenir Brenda Dos Ramos, Juan José Salvador, Marina Martínez, Marc Romero i Adan Luengo.
A més, Blanca Gonzálvez i Maria Cifuentes van completar la participació manresana amb dues cinquenes posicions, quedant a tocar del podi.
Bona actuació col·lectiva
Des de l'equip tècnic de l'entitat han valorat molt positivament el rendiment ofert pels competidors durant tota la jornada, tant pels resultats assolits com per l'ambient de grup mostrat sobre el tatami. El club també ha volgut destacar l'esforç de tots els karateques desplaçats a Terrassa, inclosos aquells que no van poder accedir a les fases finals malgrat completar una bona actuació en aquesta tercera prova de la Lliga Catalana de kata.