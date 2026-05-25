L'Avinent Manresa signa una actuació memorable al Campionat de Catalunya sub16

L'Avinent Manresa ha protagonitzat aquest diumenge una actuació memorable al Campionat de Catalunya sub16 disputat a El Vendrell, amb una collita d'11 medalles -4 d'or i 7 de bronze- i diversos rècords que confirmen el gran moment de la pedrera manresana.
La gran protagonista de la jornada ha estat Anna Recuenco, que ha establert un nou rècord d'Espanya sub16 en llançament de disc amb una marca de 49,19 metres. Amb aquest registre, l'atleta manresana s'ha proclamat campiona de Catalunya i ha firmat una de les actuacions més destacades del campionat. Recuenco també ha aconseguit la medalla de bronze en pes amb un llançament de 10,93 metres.
Un altre dels noms propis de la competició ha estat Eduard López, que s'ha imposat als 300 metres llisos amb uns extraordinaris 34"77. La marca representa un nou rècord absolut de l'entitat, superant els 35"23 que Biel Cirujeda mantenia des del març del 2023, i es converteix també en la sisena millor marca espanyola de la història en categoria sub16.
També han pujat al graó més alt del podi Júlia Planas, vencedora als 100 metres llisos amb 12"29, i Hugo Gallardo, campió als 100 metres tanques amb 14"15. En el cas de Planas, el registre representa igualment un nou rècord sub16 del club.
Set medalles de bronze i més rècords de club
Els bronzes catalans han arribat de la mà de Queralt Garcia en perxa, amb 3,20 metres i millor marca personal; Jana Xarpell en alçada amb 1,50 metres, també millor marca personal; Paula Vargas als 300 metres tanques amb 46"48; Arnau Delgado en pes amb 11,88 metres; Hugo Gallardo als 100 metres llisos amb 11"35; i Pere Augé als 3.000 metres marxa amb 15'24"32. Precisament Augé també ha establert un nou rècord sub16 de l'entitat en aquesta disciplina.
La representació manresana ha completat l'excel·lent actuació amb diverses posicions de finalista. Oriol Huch ha estat quart als 3.000 metres llisos amb 9'54"87; Bernat Bort, cinquè als 300 metres tanques amb 44"38 i millor marca personal; Arnau Rovira, setè en triple salt amb 11,88 metres, i Guillem Centellas, vuitè en javelina amb 32,95 metres, també amb millor marca personal.