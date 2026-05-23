El CB Artés celebra el títol amb una victòria clara contra l'Espanyol

El CB Artés ha culminat aquest dissabte la seva Festa dels Campions amb una victòria solvent davant el SD Espanyol per 73-56 en el partit corresponent a la penúltima jornada de la Súper Copa. El conjunt bagenc, que ja s'havia proclamat matemàticament campió de lliga el cap de setmana passat després de guanyar a Vilanova i la Geltrú, ha celebrat davant la seva afició el títol que li dona l'ascens a Tercera FEB.
El partit ha tingut poca història i ha estat dominat des de ben aviat pels artesencs, que han arribat a disposar d'un avantatge màxim de 23 punts. El CB Artés ha controlat el ritme del matx i no ha donat opcions a un Espanyol que en cap moment no ha pogut discutir la superioritat local.
Carles Guitart ha estat el jugador més destacat del conjunt bagenc, amb una actuació molt completa que s'ha traduït en 12 punts, 3 assistències i 4 rebots, convertint-se en el jugador més valuós del partit.
Entrega del trofeu i celebració amb l'afició
Un cop finalitzat el partit, el CB Artés ha rebut el trofeu que l'acredita com a campió de la Súper Copa enmig d'un gran ambient al pavelló. L'afició artesenca ha acompanyat l'equip en una jornada marcada per la celebració d'una temporada històrica que culmina amb el retorn a Tercera FEB.
Després de l'entrega del trofeu, la festa continua amb el vespreig organitzat pel club, que inclou botifarrada popular, servei de barra i música amb PD per compartir amb els seguidors l'èxit esportiu aconseguit aquesta temporada.
El títol confirma la gran trajectòria d'un CB Artés que ha dominat la categoria i que la temporada vinent tornarà a competir a Tercera FEB després d'una campanya gairebé impecable.