Sant Fruitós serà Capital del Bàsquet Femení Català durant l'any 2027

Sant Fruitós de Bages serà la Capital del Bàsquet Femení Català l'any 2027 després que la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) hagi escollit la candidatura presentada pel municipi. L'ens federatiu ha valorat especialment el compromís del consistori amb la promoció del bàsquet, l'esport femení i la igualtat d'oportunitats en l'àmbit esportiu.
El president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril, ha assegurat que Sant Fruitós de Bages és una "garantia de bona organització" i ha recordat l'experiència del municipi com a Ciutat del Bàsquet Català l'any 2016. També ha posat en valor la implicació dels clubs, entitats i associacions locals en la promoció del bàsquet amateur i formatiu.
Una candidatura presentada el 2025
La candidatura es va formalitzar el gener de 2025 després d'una visita institucional a la seu de la Federació Catalana de Basquetbol per part de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; el regidor d'Esports, Xavier Navarro, i la presidenta de l'ASFE, Eva Fàbregas.
Durant la trobada, la delegació santfruitosenca va presentar el projecte i les principals línies de treball previstes per a l'any de la capitalitat, amb l'objectiu de convertir el municipi en un referent del bàsquet femení català.
Activitats i promoció del bàsquet femení
Sant Fruitós de Bages prendrà el relleu de Reus, que exerceix la Capitalitat del Bàsquet Femení aquest 2026. Durant tot el 2027, el municipi acollirà activitats, competicions, jornades i iniciatives vinculades a la promoció del bàsquet femení.
L'objectiu de la capitalitat serà reforçar la visibilitat de l'esport femení i fomentar la pràctica del bàsquet arreu del territori, tant en l'àmbit competitiu com formatiu.
Ajuntament i Federació començaran a treballar les properes setmanes en la definició del programa d'actes i en la signatura del conveni que formalitzarà l'acord.