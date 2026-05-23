Cardona celebrarà la Festa de la Sal amb un homenatge al seu passat miner

Cardona tornarà a reivindicar la seva tradició salinera i minera amb una nova edició de la Festa de la Sal, que omplirà els carrers del municipi els dies 6 i 7 de juny amb activitats culturals, gastronòmiques, patrimonials i familiars. La celebració d'enguany estarà marcada pel centenari de l'inici de l'activitat minera vinculada a l'explotació de la potassa, una efemèride que va transformar profundament la vila des del punt de vista econòmic, social i demogràfic.
Sota el lema Cardona és sal: celebrem d'on venim, la programació reforçarà el relat històric i identitari de la festa amb propostes que reivindiquen el vincle del municipi amb la sal com a element patrimonial, cultural i de memòria col·lectiva.
La memòria minera, eix central de la festa
La commemoració del centenari dels primers treballs miners impulsats per la Unión Española de Explosivos serà el principal fil conductor de la programació. Aquest 2026 es compleixen cent anys de l'inici de l'obertura dels pous mestres de la futura explotació potàssica, un projecte industrial que va marcar un abans i un després en la història contemporània de Cardona.
En aquest context, la festa incorporarà diverses activitats vinculades a la memòria minera. Entre les propostes destacades hi haurà la representació escènica Ai Mina, a càrrec d'Udurae, i la presentació d'un clip commemoratiu elaborat per l'Arxiu Històric Municipal amb imatges històriques tractades amb intel·ligència artificial.
La programació mantindrà també actes tradicionals com el lliurament de la moneda-pagament del Dret d'Aimines i l'entrega del Saler d'Or, una de les distincions honorífiques del municipi.
Rio Maior serà la vila convidada
Una de les novetats d'aquesta edició serà la participació de Rio Maior, de Portugal, com a vila convidada. La seva presència s'emmarca en la col·laboració entre municipis integrats a la Ruta Europea del Patrimoni de la Sal.
Rio Maior és coneguda per les seves singulars salines d'interior, que encara avui mantenen mètodes tradicionals d'explotació artesanal. Dissabte 6 de juny tindrà lloc la primera ofrena institucional de la vila convidada, un acte que vol reforçar els vincles culturals i històrics entre territoris units per la cultura de la sal.
La gastronomia potenciarà la sal de Cardona
La gastronomia tornarà a tenir un paper destacat durant la festa. Coincidint amb la celebració, la Fundació Cardona Històrica presentarà la nova sal fina de Cardona, ampliant així l'oferta actual centrada fins ara en la sal gruixuda.
Entre les novetats també hi haurà l'activitat Història que es degusta: Maridatge de Sal de Cardona, vi i productes de territori, que combinarà tastos de sal, vins i productes artesans locals al Centre Cívic de Cardona. Paral·lelament, diversos restaurants del municipi oferiran plats elaborats amb sal cardonina, i els clients podran participar en el sorteig d'un àpat per a dues persones.
Cultura popular, patrimoni i activitats familiars
La Festa de la Sal mantindrà el seu caràcter popular amb una programació pensada per a tots els públics. El patrimoni històric i arquitectònic de Cardona tindrà protagonisme amb visites guiades a espais singulars com el Casal i Portal de Graells o la Casa Combelles.
També s'han programat tallers familiars, jocs tradicionals, activitats relacionades amb oficis antics i espectacles de circ participatius. La música omplirà els carrers del centre històric amb actuacions de Batukagasals, Akelarre, Swing Engine i Decantera.
La celebració comptarà un any més amb la implicació d'entitats culturals, restauradors i comerços locals, amb propostes com la IV Cantata Pedres i rellotges, activitats populars i parades d'artesania i gastronomia.