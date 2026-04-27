Cardona es projecta a Europa amb recerca sobre la sal i un escape room innovador

Cardona reforça la seva projecció internacional en l'àmbit científic i cultural gràcies a la participació de l'Institut de Recerques envers la Cultura (IREC) en un projecte europeu sobre la sal i a la creació d'un escape room divulgatiu centrat en la Vall Salina.
Recerca internacional sobre la sal
L'IREC, amb seu vinculada a Cardona, forma part del projecte europeu COST Action CA23124 - SaltAges (Social, biological and climatic impacts of salt ages), una xarxa científica internacional finançada per la Unió Europea. Aquesta iniciativa reuneix investigadors de diverses disciplines per estudiar el paper de la sal en l'evolució del planeta i de les societats humanes.
El projecte analitza com els grans dipòsits salins han influït en el clima, els ecosistemes i el desenvolupament de les civilitzacions, així com la seva rellevància en reptes actuals com el canvi climàtic o l'emmagatzematge de recursos. Les COST Actions tenen com a objectiu fomentar la cooperació entre països europeus mitjançant xarxes de recerca amb un enfocament transversal.
En aquest context, els investigadors de l'IREC Alfons Fíguls i Albert Santaeulàlia participen en la iniciativa. Santaeulàlia prendrà part en la reunió científica del grup de treball 2 (WG2 – The evolution of salt), que tindrà lloc a Salzburg del 27 al 29 de maig i que abordarà els processos evolutius dels dipòsits salins i la seva relació amb els canvis ambientals i culturals.
Un escape room per divulgar la Vall Salina
Paral·lelament a la seva tasca investigadora, l'IREC ha impulsat un escape room dedicat a la Vall Salina de Cardona, una proposta innovadora de divulgació científica. La iniciativa s'ha presentat en el marc del grup de treball 5 del projecte SaltAges, centrat en estratègies de comunicació i transferència del coneixement.
Aquest joc permet descobrir de manera interactiva la història i la importància de l'explotació de la sal a Cardona a través de proves i enigmes. A més, vol retre homenatge a l'arqueòleg cardoní Joan Serra Vilaró, figura clau en l'estudi del passat del territori.