Sant Fruitós de Bages inaugura el nou CAP Dr. Pere Morán per unificar la seva sanitat

Sant Fruitós de Bages ha inaugurat aquest divendres el nou Centre d'Atenció Primària Dr. Pere Morán Medina, un equipament que va entrar en funcionament l'11 de maig i que permet concentrar en un únic espai tots els serveis sanitaris del municipi.
Un nou equipament per reforçar l'atenció sanitària
El nou Centre d'Atenció Primària (CAP) Sant Fruitós de Bages - Dr. Pere Morán Medina s'ha inaugurat aquest divendres després d'haver iniciat l'activitat assistencial el passat 11 de maig.
El projecte, llargament reivindicat al municipi, ha comportat una inversió de 3,89 milions d'euros i ha permès transformar l'antiga biblioteca municipal en un centre sanitari adaptat als estàndards actuals de l'atenció primària.
L'equipament dona servei principalment als prop de 9.000 habitants de Sant Fruitós de Bages i forma part de l'Àrea Bàsica de Salut Navarcles-Sant Fruitós, que cobreix una població superior a les 15.000 persones.
El Govern reivindica la inversió en serveis públics
L'acte d'inauguració ha comptat amb la participació del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha defensat la necessitat de reforçar els serveis públics i ha expressat la seva confiança en la capacitat del país per impulsar projectes transformadors.
Dalmau ha destacat que durant el darrer any i mig s'han inaugurat 25 equipaments sanitaris i que la previsió és posar-ne en funcionament 28 més abans d'acabar la legislatura.
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha afirmat que la inauguració permet fer realitat una reivindicació històrica i disposar d'un centre de salut adaptat al creixement del municipi i a les necessitats de la població.
Més serveis i una atenció més integrada
El nou CAP disposa de 15 consultes distribuïdes en tres plantes i ha estat dissenyat per millorar tant el funcionament intern com l'experiència dels usuaris.
Una de les principals novetats és que concentra en un únic edifici tota l'activitat assistencial d'adults i de pediatria, que fins ara es prestava en dos centres diferents. Aquesta integració facilita la coordinació entre professionals i la continuïtat assistencial.
Entre les millores incorporades hi ha l'ampliació de serveis amb odontologia, nous espais per a activitats comunitàries i educació sanitària, així com un entorn amb més llum natural i espais oberts. També s'ha apostat per un model d'atenció més proper, amb espais d'acollida que substitueixen el taulell tradicional.
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha assenyalat que el nou equipament permet oferir una atenció més integral i reforçar la relació amb la ciutadania des d'una perspectiva comunitària.
Un homenatge al doctor Pere Morán
El centre porta el nom del doctor Pere Morán Medina en reconeixement a la seva trajectòria professional i al vincle que va mantenir amb Sant Fruitós de Bages, on va exercir com a metge de família durant disset anys.
Morán és recordat per la seva proximitat amb els pacients i per la seva implicació personal en una etapa en què el municipi disposava de menys recursos sanitaris.
Durant l'acte, el seu fill, Borja Morán, ha destacat que la denominació del centre reconeix una manera d'entendre la medicina basada en l'escolta, el compromís i l'acompanyament a les persones.
L'homenatge també ha inclòs una intervenció del Casino Societat Coral i Familiar de Sant Fruitós, entitat que va impulsar la proposta de donar el nom del metge al nou CAP, i el lliurament d'un ram de flors a la seva vídua. L'acte s'ha clos amb l'actuació de la coral de Sant Fruitós.