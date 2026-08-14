Manresa inicia dilluns l'asfaltatge d'onze punts de la ciutat

L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dilluns, 17 d'agost, les obres per reasfaltar onze punts de la ciutat en el marc del Pla de Millora de l'Espai Públic. El pla compta aquest 2026 amb una inversió de 2,5 milions d'euros, la més elevada dels darrers anys, després que el govern municipal hi hagi incorporat un milió d'euros addicional.
Les primeres actuacions seran al Carrió i al Canonge Montanyà
Els primers treballs es faran aquest dilluns als carrers Carrió i Canonge Montanyà. Al carrer Carrió es tallarà el trànsit entre la plaça Independència i el carrer Guimerà, mentre que les dues àrees de recollida de residus es traslladaran als carrers Saclosa i Guimerà. Al Canonge Montanyà, el tall afectarà el tram entre el carrer Era Esquerra i la plaça Independència i l'àrea de recollida de residus es traslladarà al carrer Era Esquerra.
En tots dos casos, les obres tenen una previsió de quatre dies: tres de tall total i un altre amb afectacions puntuals per als treballs de pintura. L'estacionament estarà prohibit a tota la zona afectada des d'aquest diumenge, 16 d'agost. Els guals es podran utilitzar fora de l'horari de treball sempre que l'estat de les obres ho permeti.
La plaça Cots afectarà el recorregut de l'L11
Dimarts, 18 d'agost, començaran els treballs a la plaça Cots. El trànsit quedarà tallat entre els carrers Jacint Verdaguer, Verge de l'Alba i Hospital. Durant les obres, l'accés als carrers Hospital, Sant Salvador i Sant Andreu s'haurà de fer des de la plaça Hospital. També es modificarà el sentit de circulació del carrer Remei de Dalt, que passarà a funcionar des de la plaça del Remei fins a la plaça Hospital per permetre l'accés a l'Hospital, el centre de dia i el CAP Sant Andreu.
L'estacionament quedarà prohibit a la zona des de dilluns, 17 d'agost, i l'àrea de recollida de residus de la plaça Cots es traslladarà al carrer Caritat.
Les obres també afectaran la línia L11 del bus del Centre Històric. Les parades de Casa Caritat i Sant Andreu quedaran anul·lades mentre durin els treballs, i les alternatives més properes seran les del carrer Bilbao i el Museu del Barroc.
Onze punts que es volen tenir enllestits al setembre
Després d'aquestes primeres actuacions, l'Ajuntament preveu intervenir als carrers Divina Pastora, Francesc Moragas, Sant Antoni Maria Claret, Joan Fuster, Josep Guitart, Gaudí, Trieta i Dibuixant Vilanova.
El consistori informarà de les afectacions concretes a mesura que s'iniciïn els treballs. L'objectiu municipal és que totes les actuacions d'asfaltatge estiguin acabades a mitjan setembre.