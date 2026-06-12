Usuaris d'Ampans protagonitzen a Sallent el concert final de «La música a casa»

Les persones usuàries del Centre Ocupacional d'Ampans a Sallent han estat les protagonistes de l'espectacle de final de curs del projecte La música a casa, una iniciativa que apropa l'educació musical a persones amb discapacitat intel·lectual.
Un concert per culminar un curs de treball compartit
Les persones usuàries del Centre Ocupacional d'Ampans a Sallent han protagonitzat aquest mes de juny l'espectacle de final de curs del projecte comunitari La música a casa, desenvolupat amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música Cal Moliner.
L'actuació ha estat el punt culminant d'una iniciativa que fa accessible l'escola de música municipal a persones amb discapacitat intel·lectual i que compta amb la participació d'Ampans, l'Ajuntament de Sallent, l'Escola Municipal de Música Cal Moliner i les famílies a través de l'associació Asprodis.
La comunicació i la tradició, eixos de l'espectacle
El concert, basat en cançons tradicionals, ha tingut com a fil conductor la comunicació i la tradició, dos elements que han estat presents al llarg de tot el curs.
L'espectacle @rrel ha incorporat per primera vegada la participació de l'alumnat de 4t d'ESO de l'Institut Llobregat que cursa l'assignatura d'arts escèniques. La proposta ha volgut posar en relleu la importància de la comunicació, especialment entre els joves.
Un projecte que promou la inclusió des de la música
Durant el curs, persones usuàries d'Ampans han assistit a classes a l'Escola de Música Cal Moliner en el marc d'un projecte que va néixer l'any 2012 i que va més enllà de l'aprenentatge musical.
La iniciativa utilitza la música com una eina de comunicació, aprenentatge i inclusió, i al llarg de l'any impulsa tallers, espectacles, musicals i concerts oberts a la comunitat.
En aquesta ocasió, l'espai cultural de la Fàbrica Vella de Sallent ha acollit l'actuació, que ha reunit infants i gent gran del municipi, així com familiars de les persones usuàries del Centre Ocupacional d'Ampans.