La música i l'èpica del setge de 1711 tornaran al Castell de Cardona

El grup de teatre El Traspunt tornarà a representar Bandera Negra els dies 18 i 19 de setembre a la col·legiata del Castell de Cardona amb una nova versió de l'espectacle musical inspirat en el setge de 1711. Després de l'estrena de l'any passat, la companyia presenta un muntatge renovat que reforça la intensitat dramàtica i el protagonisme de la música en directe dins els actes commemoratius del 18 de Setembre i de l'Aplec de Cardona.
Una revisió del muntatge per potenciar-ne la força escènica
La nova versió incorpora ajustos dramatúrgics, musicals i escènics amb l'objectiu de fer més àgil la narració i intensificar la càrrega emocional de l'obra. El guió de Jordi Santasusagna s'ha revisat per reforçar el ritme de la història, mentre que Xavier Ventosa ha ampliat la partitura amb noves composicions que donen més profunditat a les escenes cantades.
Un dels elements més distintius de l'espectacle continuarà sent la interpretació en directe de tota la música, a càrrec d'una orquestra de deu músics dirigida pel mateix Ventosa, que converteix la representació en una producció de gran format.
Un relat ambientat en els darrers dies del setge de 1711
Bandera Negra situa l'acció durant els últims dies del setge borbònic de Cardona. La protagonista és la Isabel, filla d'una família de taverners que queda atrapada a la vila quan hi entren les tropes borbòniques. La seva relació amb el comte de Melun, mà dreta del comte de Muret, marcarà una història plena de dilemes personals, contradiccions i decisions entre la supervivència individual i el compromís col·lectiu.
L'obra pren com a teló de fons un dels episodis més destacats de la Guerra de Successió i planteja una mirada contemporània sobre la resistència cardonina.
Vint anys explicant la història del setge
El Traspunt manté una llarga vinculació amb la commemoració del setge de Cardona. Aquesta relació va començar el 2004 amb l'encàrrec d'una primera producció per part de l'Associació Cultural 18 de Setembre, que va desembocar en 7 dies de setembre, estrenada el 2005.
Més endavant, coincidint amb el Tricentenari, la companyia va presentar Viurem lliures o morirem, una proposta que incorporava recursos audiovisuals. Amb Bandera Negra, el grup aposta ara pel llenguatge del teatre musical per continuar difonent aquest episodi històric.
La representació començarà amb la tradicional pujada al Castell
Les dues funcions s'iniciaran a 1/4 de 9 del vespre amb la tradicional Pujada al Castell, una recreació del combat del setge de 1711 que sortirà de la plaça del Mercat i conduirà el públic fins al recinte monumental. En acabar el musical, la jornada finalitzarà amb la baixada de torxes fins al centre de la vila.
En aquesta escenificació hi participaran diverses entitats de Cardona, entre les quals les Bruixes de Cardona, els Canoners, La Mandraga, els Miquelets de Catalunya i els Grallers de Cardona.
Les representacions formen part dels actes organitzats per l'Associació Cultural 18 de Setembre amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Ajuntament de Cardona. Les entrades ja estan a la venda a l'Oficina de Turisme de Cardona i a través de la web de Cardona Turisme. Fins al 31 d'agost es poden adquirir en prevenda per 15 euros, mentre que a partir de l'1 de setembre el preu serà de 18 euros.