De les cendres de les Brucardes a un cant d'esperança: Juriol estrena la versió acústica de «Cendra»

Juriol ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que es converteix en un homenatge als Bombers i en una crida a la prevenció dels incendis. La reinterpretació, titulada Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels Bombers amb escenes enregistrades al parc de Manresa. La compositora, cantant i guitarrista del grup, Clara Oliveres, explica que el tema va sorgir després que el foc destruís completament la casa dels seus sogres, a la urbanització de les Brucardes de Sant Fruitós de Bages. "Va néixer d'aquesta experiència tràgica, familiar, de perdre-ho tot i que tot quedés reduït a fum i cendra", recorda.
El 17 de juliol del 2022 l'incendi del Pont de Vilomara i Rocafort va afectar prop de 1.750 hectàrees, la majoria forestals, als municipis del Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Vicenç de Castellet i Sant Fruitós de Bages. El foc va obligar a confinar milers de persones i va destruir diversos habitatges, especialment a les urbanitzacions de River Park, a Sant Vicenç, i les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, on vivien els sogres de Clara Oliveres. Va ser un dels grans incendis forestals d'aquell estiu a Catalunya i va evidenciar la vulnerabilitat de les urbanitzacions envoltades de bosc.
Quatre anys després, els sogres d'Oliveres ja han pogut reconstruir la casa. La cantant assegura que el procés de refer l'habitatge i la vida després del foc també ha inspirat el missatge de resiliència de Cendra, una cançó que, malgrat néixer del dolor, reivindica la capacitat de tornar a començar.
"La vaig escriure des d'un punt de molta tristesa i s'ha anat convertint en un missatge d'agraïment al cos de Bombers i també de conscienciació", afirma Oliveres. Segons la cantant, el videoclip pretén recordar que els grans incendis "poden tocar tothom", i reivindica la necessitat de parlar-ne obertament i fomentar la prevenció.
La peça també transmet un missatge d'esperança. La tornada, amb el vers canviarem la pell, simbolitza la capacitat de reconstruir-se després de la tragèdia. Oliveres explica que la família dels seus sogres ha aconseguit refer la casa i que la cançó els ha ajudat a afrontar emocionalment el procés. Fins i tot revela que el seu sogre, de 82 anys, es va tatuar la paraula Cendra després d'escoltar-la. "Ha sigut una manera de cuidar-nos i d'acompanyar-nos", assegura.
Quan la història esdevé personal
La vinculació amb el cos de Bombers és també personal. La parella d'Oliveres, Eva Riera, és caporala dels Bombers i el dia de l'incendi estava destinada en un altre servei mentre el foc destruïa la casa dels seus pares. "Estava apagant un altre incendi en una altra zona mentre s'estava cremant casa meva", recorda. Segons explica, la situació va ser especialment dura perquè els seus pares "van sortir només amb la roba que portaven posada" i van haver de començar de zero.
Riera considera que experiències com aquesta evidencien la necessitat d'adaptar-se a una nova realitat marcada pel canvi climàtic. Adverteix que els incendis forestals "han vingut per quedar-se" i que cada vegada són més intensos, motiu pel qual defensa una millor gestió forestal i la implicació de la ciutadania. "Hem de ser conscients que viure en un entorn natural és una sort, però també comporta riscos, i tots hem de contribuir a reduir la càrrega de combustible al nostre entorn", afirma.
El videoclip de Cendra 5.1 combina imatges reals d'actuacions dels Bombers amb escenes recreades al parc de Bombers de Manresa, on treballa Riera. L'objectiu és retre homenatge tant als equips d'extinció com a totes les persones que contribueixen a la protecció del territori. La nova versió, publicada pel segell Rambla Discos, manté l'essència del tema original, inclòs al disc Picar Pedra, però aposta per un format acústic i intimista per reforçar el seu component emocional.