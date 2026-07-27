Súria recupera el llegat del cineasta Ramon Biadiu amb un nou web divulgatiu

L'Ajuntament de Súria ha posat en marxa un nou espai web dedicat a la vida i l'obra del cineasta Ramon Biadiu i Cuadrench, considerat un dels noms destacats de la història del cinema català com a documentalista, operador i muntador. El portal vol apropar de manera permanent la figura del creador surienc i se suma a altres webs divulgatius impulsats pel consistori sobre personalitats de la vila, com el poeta Salvador Perarnau o el jurista Magí Fàbrega.
Un dels pioners del cinema català
Nascut a Súria l'any 1906 i mort a Barcelona el 1984, Ramon Biadiu és considerat un dels pioners del cinema català. Durant la Guerra Civil va desenvolupar una intensa activitat documental i va esdevenir una de les figures destacades de Laya Films, la productora vinculada al Comissariat de Propaganda de la Generalitat.
El nou web ofereix una extensa cronologia de la seva trajectòria, informació sobre la seva filmografia i una recopilació bibliogràfica sobre la seva obra, amb l'objectiu de facilitar-ne la consulta tant al públic general com als investigadors.
Documentals i imatges històriques de Súria
Entre els continguts més destacats del portal hi ha els enllaços a diversos curtmetratges i documentals realitzats per Biadiu, alguns dels quals es poden veure al canal de YouTube de l'Ajuntament de Súria. Aquest material inclou filmacions històriques de la vida quotidiana a la vila i de celebracions tradicionals, com les Caramelles de finals de la dècada de 1920, convertint-se també en un valuós testimoni del patrimoni local.
Basat en un estudi publicat sobre el cineasta
El contingut del web s'ha elaborat principalment a partir del llibre Ramon Biadiu (1906-1984). Cineasta d'avantguarda, de Mercè Biadiu i Josep Maria Caparrós, editat l'any 2007 per l'Ajuntament de Súria i el Centre d'Estudis del Bages dins la col·lecció Temes de Súria.
Després de la seva mort, la figura de Biadiu també ha estat objecte de diferents homenatges al municipi, com l'estrena de l'obra teatral Ramon Biadiu, el cinema al servei d'un país durant la Festa de Sant Sebastià de 1997 o el pregó de la mateixa festa l'any 2006, coincidint amb el centenari del seu naixement.
Un vincle permanent amb la seva vila natal
Malgrat haver desenvolupat bona part de la seva carrera professional a Barcelona, Ramon Biadiu va mantenir sempre un fort lligam amb Súria. Procedia d'una família de comerciants vinculada a la pastisseria, coneguda popularment com a Cal Biadiu, un establiment que va ser una referència comercial de la vila durant bona part del segle XX.
En els darrers anys de la seva vida es va dedicar a recuperar i divulgar la història del cinema català a través de llibres, articles i col·laboracions en diferents mitjans. La seva trajectòria va ser reconeguda l'any 1982 per la Generalitat amb el Premi Especial Honorífic de Cinematografia i la medalla Francesc Macià al mèrit del treball.