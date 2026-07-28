Una exposició repassa els dotze anys del cicle Sons del Camí

El claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya acull fins al 31 de juliol una exposició que recorre la trajectòria del cicle musical Sons del Camí, coincidint amb la pausa que farà el festival per replantejar el seu futur. La mostra repassa les dotze edicions del certamen, que des del 2014 ha portat a la ciutat artistes de primer nivell i ha contribuït a consolidar Manresa com a destí final del Camí Ignasià.
L'exposició, d'accés gratuït, reuneix els cartells de totes les edicions, fotografies dels artistes que hi han actuat i un recull de les principals fites que han marcat la història del festival. També mostra l'evolució paral·lela del projecte del Camí Ignasià i la projecció de Manresa com a ciutat vinculada a aquest itinerari.
Una pausa per repensar el projecte
L'organitzadora del cicle, l'empresa municipal MATMUSA, ha decidit aturar temporalment Sons del Camí per redefinir-ne l'essència i els objectius de cara a les pròximes edicions. La voluntat és mantenir la promoció de la ciutat d'Ignasi a través de la música i les diferents expressions artístiques, adaptant el projecte als nous reptes després de dotze anys de trajectòria.
La pausa arriba després que el festival assolís el seu màxim històric d'assistència en la darrera edició, celebrada el 2025, quan va reunir 5.000 espectadors al Palau Firal amb els concerts de Lax'n'Busto i The Tyets.
Dotze anys d'evolució
Sons del Camí va néixer el 2014 en el marc dels preparatius de la commemoració de Manresa 2022, dedicada al cinquè centenari de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat. En els seus inicis es va concebre com un cicle de músiques amb ànima, amb actuacions en espais emblemàtics vinculats a la tradició ignasiana, com els Jardins de la Cova de Sant Ignasi, la basílica de la Seu o l'antic Col·legi de Sant Ignasi.
Amb el pas dels anys, el festival ha ampliat el seu abast fins a convertir-se en una de les cites culturals destacades de l'estiu al territori i un instrument de promoció de Manresa com a final del Camí Ignasià.
Més de 20.000 espectadors i artistes de primer nivell
Al llarg de les seves dotze edicions, Sons del Camí ha acumulat prop de 20.000 espectadors i ha programat artistes de reconeixement nacional i internacional com Noa, Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Roger Mas, Joan Dausà, l'Orfeó Donostiarra, Stay Homas, El Pot Petit, Lax'n'Busto o The Tyets.
L'exposició permet repassar aquesta trajectòria a través de materials gràfics i documentals que resumeixen l'evolució d'un festival que, almenys de moment, fa una pausa abans d'encarar una nova etapa.