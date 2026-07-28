FGC interromprà durant una setmana el servei de la R5 entre Sant Vicenç i Manresa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) interromprà entre l'1 i el 7 d'agost el servei de la línia R5 entre les estacions de Sant Vicenç de Castellet i Manresa Baixador per executar treballs de renovació de via i millora del drenatge al túnel de Santa Clara. Durant aquest període s'habilitarà un servei alternatiu amb autobús i també hi haurà afectacions a l'estacionament i al trànsit en diversos punts de Manresa.
Les actuacions formen part del projecte de renovació de la via i condicionament del drenatge del túnel de Santa Clara, situat al ramal de Manresa de la línia Llobregat-Anoia.
Autobusos substitutius entre Sant Vicenç i Manresa
La interrupció del servei ferroviari s'allargarà des del dissabte 1 fins al divendres 7 d'agost i afectarà el tram comprès entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa Baixador. Per garantir la mobilitat dels usuaris, FGC habilitarà un servei alternatiu d'autobusos amb parades a les estacions de Manresa Baixador, Manresa Alta i Manresa Viladordis.
Per aquest motiu, es prohibirà l'estacionament a l'entorn d'aquestes estacions per poder habilitar els espais destinats als autobusos substitutoris.
Restriccions al carrer Nou de Santa Clara i al carrer Sant Maurici
Paral·lelament, entre el 31 de juliol i el 8 d'agost es duran a terme dues implantacions d'obra per al bombeig de formigó a l'interior del túnel, que comportaran afectacions a la circulació.
Al carrer Nou de Santa Clara, a l'altura del número 56 i a tocar de l'accés al carrer del Peix, quedarà prohibit l'estacionament i es tallarà puntualment el trànsit de vehicles entre els carrers Doctor Llatjós i Divina Pastora. Tot i això, es garantirà en tot moment l'accés de vehicles al carrer del Peix.
Pel que fa al carrer Sant Maurici, entre els números 18 i 20, en el tram comprès entre el carrer Nou de Santa Clara i el carrer Divina Pastora, també quedarà prohibit l'estacionament dins de l'àmbit de les obres, tot i que en aquest cas es mantindrà la circulació habitual de vehicles.