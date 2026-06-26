Les obres de FGC al túnel de Santa Clara comportaran afectacions de trànsit durant sis mesos

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) iniciarà dilluns vinent, 29 de juny, les obres de renovació de la via i millora del drenatge del túnel de Santa Clara, al ramal de Manresa de la línia Llobregat-Anoia. Els treballs comportaran afectacions al trànsit i a l'estacionament a l'entorn de la infraestructura durant un període aproximat de sis mesos.
Restriccions d'estacionament des de dilluns
La primera afectació entrarà en vigor el mateix dilluns 29 de juny, quan es reforçarà la prohibició d'estacionament al carrer Trieta, entre els números 38 i 42, per facilitar l'accés dels vehicles de transport a les vies d'accés i al túnel de Ferrocarrils.
Segons ha informat FGC, aquesta actuació forma part del projecte de renovació de la infraestructura, que té com a objectiu millorar la seguretat i l'eficiència del servei ferroviari.
Talls puntuals al carrer Nou de Santa Clara
Les afectacions més importants arribaran entre les 5 de la tarda del dimecres 8 de juliol i les 6 del matí del dijous 9 de juliol, quan es faran treballs de perforació a la via pública per accedir al túnel.
Durant aquest període quedarà prohibit estacionar al tram del carrer Nou de Santa Clara, a l'altura del número 56, i es tallarà el trànsit entre els carrers Doctor Llatjós i Divina Pastora, tot i que es mantindrà l'accés de vehicles al carrer del Peix.
Al carrer Sant Maurici, entre els números 18 i 20, també s'hi prohibirà l'estacionament entre el carrer Nou de Santa Clara i el carrer Divina Pastora, però en aquest cas es mantindrà la circulació habitual de vehicles.