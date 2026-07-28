La Diputació destina 1,6 milions a millorar 46 equipaments culturals del Bages

Els municipis del Bages rebran 1.614.040 euros del Programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals 2026 de la Diputació de Barcelona. Els ajuts permetran actuar en 46 equipaments de 25 municipis i una entitat municipal descentralitzada amb obres de rehabilitació, modernització i adequació d'espais culturals.
La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest mes de juliol el Programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals 2026, una línia d'ajuts dotada amb 15 milions d'euros per adequar, rehabilitar i modernitzar teatres, auditoris, biblioteques, museus, arxius, centres culturals i altres espais municipals de la demarcació.
Al Bages, la inversió arribarà als 1.614.040 euros i permetrà executar actuacions en 46 equipaments distribuïts entre 25 municipis i una entitat municipal descentralitzada.
Actuacions repartides per tota la comarca
Els ajuntaments beneficiaris són Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Fonollosa, Manresa, Marganell, Monistrol de Montserrat, Mura, Navarcles, Navàs, el Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet i Talamanca.
Entre les actuacions previstes destaquen obres al local social d'Aguilar de Segarra i al teatre Kursaal de Manresa, tot i que el programa finançarà intervencions en desenes d'equipaments culturals de la comarca.
Una convocatòria amb una elevada demanda
La convocatòria ha rebut sol·licituds de 235 ajuntaments i tres entitats municipals descentralitzades, xifra que representa el 76% dels municipis de la demarcació i més del 90% de la població, sense comptar Barcelona.
En conjunt, es duran a terme 972 actuacions en 407 equipaments culturals, una demanda que, segons la Diputació, posa de manifest la necessitat de continuar invertint en la conservació i modernització d'uns espais que tenen un paper destacat en l'accés a la cultura i la cohesió social.
Prioritat a la modernització, la climatització i l'accessibilitat
El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez Val, ha assegurat que "la Diputació de Barcelona impulsa el dret a la cultura a través del pla de mandat Cultura 311+, donant suport als municipis perquè desenvolupin polítiques culturals que garanteixin l'accés i la participació de tota la ciutadania". Segons ha afegit, la modernització dels equipaments és clau per disposar d'espais "accessibles, segurs, sostenibles i adaptats a les necessitats dels territoris".
El programa s'ha dissenyat a partir d'una diagnosi sobre l'estat dels equipaments culturals municipals elaborada entre 2024 i 2025. Les actuacions més habituals seran la remodelació i adequació d'espais, la renovació dels sistemes de climatització i ventilació, les millores d'accessibilitat i la reparació de patologies estructurals i problemes d'estanquitat dels edificis.