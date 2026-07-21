El Kursaal encadena un altre semestre de rècord amb més de 58.000 espectadors i 101 espectacles

El teatre Kursaal de Manresa ha tancat el primer semestre del 2026 amb 58.184 espectadors, la tercera millor xifra dels seus dinou anys d'història, i amb un rècord absolut tant d'espectacles com de funcions programades. Entre els mesos de gener i juny ha ofert 101 espectacles i 146 funcions, consolidant una tendència de creixement sostingut que confirma l'equipament com un dels principals referents culturals de la Catalunya Central.
El Kursaal manté una trajectòria de creixement sostingut
El teatre Kursaal continua demostrant una excel·lent capacitat de convocatòria. Els 58.184 espectadors registrats durant els primers sis mesos del 2026 representen la tercera millor dada des de la reobertura de l'equipament i mantenen la línia dels darrers anys, en què el teatre ha superat de manera continuada els 55.000 espectadors en el primer semestre.
Tot i que la xifra és lleugerament inferior als 59.630 espectadors assolits durant el mateix període del 2025, el balanç és especialment positiu perquè aquest any la programació no ha comptat amb musicals de gran format, un tipus d'espectacle que acostuma a aportar diverses funcions addicionals i una elevada afluència de públic.
Si hi ha una dada que destaca especialment és la de l'activitat artística. El Kursaal ha programat 101 espectacles diferents i 146 funcions, màxims històrics de l'equipament. Aquesta ampliació de l'oferta demostra l'aposta per arribar a públics diversos i consolidar una programació estable que abasta pràcticament totes les disciplines escèniques.
El percentatge global d'ocupació s'ha situat en el 71,8%, una xifra que continua situant el Kursaal entre els teatres amb millor resposta del públic, especialment si es té en compte l'increment del nombre de funcions disponibles.
La fidelitat del públic continua sent un dels grans actius
La valoració presentada aquest dimarts posa de manifest que el públic continua responent amb confiança a la programació impulsada pel Kursaal, MEES i l'Associació Cultural El Galliner.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, ha volgut agrair "la fidelització i la confiança en la programació i a la bona feina feta des de MEES i El Galliner", destacant que els bons resultats són fruit d'un treball sostingut al llarg dels anys.
Per la seva banda, el gerent del Kursaal, Jordi Basomba, ha anat més enllà de les xifres estrictament estadístiques per posar l'accent en el vincle que el teatre ha creat amb la ciutat. Segons ha explicat, "en una visió més per sobre es veu que la gent ens estima i li interessa el que programem". Basomba també ha recordat que l'èxit inicial del Kursaal podia explicar-se en part per la recuperació d'un espai molt estimat pels manresans, però considera que gairebé dues dècades després aquesta explicació ja no és suficient: "En aquests vint anys ja hi ha hagut una renovació" del públic, ha remarcat.
Aquest relleu generacional és un dels elements que expliquen la solidesa d'un projecte que ha sabut captar nous espectadors sense perdre els més fidels.
La sala gran continua concentrant la major part del públic
La sala gran del Kursaal continua sent el principal espai escènic de l'equipament. Durant el primer semestre hi han passat gairebé 50.000 espectadors, concentrant prop del 85% del públic total.
També la sala petita manté uns índexs molt elevats d'ocupació, superant fins i tot els de la sala gran, amb un 76,1% de les localitats ocupades. Entre tots dos espais s'hi ha desenvolupat aproximadament el 80% de tota la programació estable.
El Teatre Conservatori i l'Espai Plana de l'Om han completat l'oferta acollint bona part dels espectacles del programa familiar Imagina't, el cicle 3/4 de música, Platea Jove i altres activitats que, per les seves característiques, requereixen espais més reduïts.
Aquesta distribució permet adaptar cada proposta a l'aforament i les necessitats tècniques més adequades, optimitzant els recursos dels diferents equipaments municipals.
El teatre continua liderant la programació
Per disciplines, el teatre ha estat novament el gènere que ha concentrat més públic, amb més de 22.600 espectadors durant el semestre. Entre els espectacles teatrals que han tingut una millor resposta hi destaquen muntatges com Hamlet, protagonitzat per Albert Pla i en Peyu; Pel davant i pel darrera; Els fills; La corona d'espines o Gegant, tots ells amb una excel·lent acollida.
La música ha estat el segon gran pol d'atracció del Kursaal, amb gairebé 16.000 espectadors, confirmant el pes creixent dels concerts dins la programació estable.
Especialment significativa és també la consolidació de l'òpera, que ha registrat un percentatge d'ocupació del 85,3%, el més alt de totes les disciplines programades. Aquesta dada confirma una tendència ascendent que el Kursaal ha anat constatant en les darreres temporades.
També el teatre musical ha presentat una ocupació molt elevada, superior al 84%, malgrat no haver comptat amb grans produccions comercials.
La dansa, el circ, els espectacles familiars i les activitats educatives continuen completant una oferta molt transversal, pensada per arribar a públics de totes les edats.
Dinou espectacles pengen el cartell d'entrades exhaurides
Un altre indicador del bon moment que viu el Kursaal és el nombre d'espectacles que han exhaurit totes les localitats. En total han estat dinou produccions les que han omplert completament els espais escènics durant aquest primer semestre. Entre aquestes hi figuren muntatges teatrals com Gegant, Pel davant i pel darrere, Hamlet, Els fills, Ai! La misèria ens farà feliços, Avui no ploraré, No em toquis el cuplet o La corona d'espines.
També han esgotat entrades concerts com Una passió de pel·lícula, de l'Orquestra Simfònica del Vallès; el Concert de Cap d'Any de la Unió Musical del Bages; l'espectacle Pianant, de Manel Camp i Carles Cases, així com diverses propostes familiars i activitats de petit format.
La varietat dels espectacles que han aconseguit omplir demostra que la resposta del públic no se centra en un únic gènere, sinó que s'estén pràcticament a tota la programació.
Els abonaments baten tots els registres
Una de les dades més rellevants del balanç és el rècord d'abonaments venuts. Aquest primer semestre s'han comercialitzat 1.108 abonaments, la xifra més elevada registrada mai pel Kursaal.
El principal impuls l'ha protagonitzat el Toc de Teatre, que arriba als 802 abonats, el millor resultat de la seva història. El Toc Obert també manté una resposta molt notable, amb 306 abonats.
L'evolució és especialment significativa si es compara amb els anys immediatament anteriors. El 2024 s'havien venut 876 abonaments i el 2025 se n'havien comercialitzat 995.
Aquest increment confirma una vegada més el grau de fidelització del públic habitual, que opta cada vegada més per fórmules estables de seguiment de la programació.
El Servei Educatiu continua ampliant el seu abast
Un dels pilars del projecte del Kursaal continua sent el Servei Educatiu, que any rere any augmenta el nombre de participants. Durant el curs 2025-2026 hi han participat 4.907 alumnes de tota la Catalunya Central en els diferents programes educatius impulsats pel teatre. Els projectes consolidades inclouen ReXics, Cantaxics a les Escoles, Cantània, Fem Òpera i Fem Dansa, iniciatives adaptades a totes les etapes educatives, des d'infantil fins a secundària.
A aquestes activitats cal sumar-hi Canta Gran, destinat als cors i cantaires de gent gran, que aquest any ha reunit 375 participants.
En conjunt, totes aquestes iniciatives han mobilitzat gairebé 12.000 espectadors durant les representacions.
També s'han consolidat les funcions escolars relacionades amb la Festa de la Llum i amb la llegenda de Sant Jordi, que han permès acostar el teatre a prop de 2.200 alumnes de Manresa.
La Plana de l'Om manté una intensa activitat cultural
L'Espai Plana de l'Om continua funcionant com un dels principals punts de trobada cultural de la ciutat. Durant el primer semestre hi han passat 11.566 persones, gairebé un miler més que durant el mateix període de l'any anterior.
Aquest increment confirma el paper de l'espai com a seu habitual de presentacions, conferències, activitats d'entitats, exposicions i actes institucionals.
La seva ubicació al centre de Manresa i la versatilitat de les instal·lacions en fan un equipament especialment valorat pel teixit associatiu.
L'Aula d'Arts Escèniques manté la bona salut
L'activitat del Kursaal va molt més enllà de la programació artística. L'Aula d'Arts Escèniques continua registrant una elevada participació, amb 247 alumnes inscrits durant el curs 2025-2026. Els tallers d'estiu, adreçats a infants i joves d'entre quatre i divuit anys, han tornat a tenir una molt bona resposta, amb 180 participants.
De cara al curs vinent, l'Aula incorporarà una novetat destacada: un curs específic de maquillatge i caracterització escènica de dues hores setmanals.
La nova temporada ja desperta un gran interès
Abans fins i tot d'iniciar-se la temporada d'agost a desembre, el Kursaal ja havia venut prop de 15.000 entrades. També els abonaments mantenen un ritme molt positiu, superant novament el miler entre les diferents modalitats disponibles.
La programació començarà coincidint amb la Festa Major de Manresa al Teatre Conservatori, amb espectacles com Charlie Pee, Toc Toc, qui hi ha?, L'Auca del Sr. Pera i dos concerts de Los Diablos.
La temporada teatral inclourà títols com Plaer culpable, tres funcions d'Una idea genial, Perfectes desconeguts, L'últim àtom, Contra Antígona, Permagel, Els objectes flotants o Dones valentes.
També hi haurà dues estrenes especialment vinculades al territori: Temps mort a les golfes, de la dramaturga manresana Àngels Fusté, i el muntatge participatiu El retaule del flautista, que reunirà una vuitantena d'intèrprets del Bages.
En música destaquen el concert Llach, gener 76, La Ludwig Band, Els Catarres -que han escollit Manresa com una de les poques parades de la seva gira en teatres- i una programació especial dedicada als 150 anys del naixement de Pau Casals.
Una programació eclèctica i amb protagonisme femení
El coordinador d'El Galliner, Joan Morros, ha destacat que el Kursaal manté la seva aposta per "una programació eclèctica com és habitual". També ha subratllat el protagonisme de diversos espectacles liderats per dones, com Permagel, Els objectes flotants, Títuba o Temps mort a les golfes, una línia que l'entitat procura mantenir sempre que aquestes produccions entren en gira.
Jordi Basomba també ha avançat que el març del 2027 el Kursaal preveu acollir el musical The Book of Mormon, una producció que ha rebut nombrosos reconeixements i que en la seva primera temporada va comptar amb la participació de l'actor bagenc Jan Buixaderas.
Les inversions continuen millorant els equipaments
Paral·lelament a l'activitat artística, MEES continua desenvolupant actuacions de millora als equipaments culturals municipals. Després de completar les obres d'eficiència energètica al Kursaal, aquest any les actuacions se centren principalment a la Plana de l'Om i al Teatre Conservatori.
A la Plana de l'Om s'ha renovat completament el sistema de climatització, s'estan adaptant els lavabos per millorar-ne l'accessibilitat i s'està substituint tota la il·luminació per tecnologia LED.
Al Teatre Conservatori s'estan renovant motors, ancoratges i barres dels focus, una actuació provisional mentre no es pugui afrontar una reforma integral de tota la infraestructura escènica.
Finalment, la sala gran del Kursaal ha incorporat quatre nous espais centrals destinats a persones usuàries de cadira de rodes, millorant així les condicions d'accessibilitat de l'equipament.
Aquest conjunt d'inversions reforça la voluntat de mantenir el Kursaal i la resta d'espais escènics municipals com a referents culturals, no només per la qualitat de la programació, sinó també per les prestacions tècniques, el confort dels espectadors i l'accessibilitat universal.