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Pere Ribera continuarà presidint la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages

Economia

La renovació parcial de la junta de govern es resol sense votació després de presentar-se una única candidatura agrupada

  • Pere Ribera continua com a president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages -

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Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 10:35

Pere Ribera Sellarès continuarà al capdavant de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages després de culminar el procés electoral de renovació parcial de la junta de govern. La presentació d'una única candidatura ha fet innecessària la votació i ha permès proclamar directament els nous membres de l'òrgan de govern.

Una única candidatura evita la votació

La renovació parcial de la junta de govern de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages s'ha resolt sense necessitat de celebrar votacions, ja que només s'ha presentat una candidatura agrupada.

Els membres elegits directament han estat Màrius Comallonga Sala, Pere Gassó Ollé, Montserrat Morera Perramon i Quirino Vila-Masana Portabella. La junta es completa amb els membres que encara no havien esgotat el seu mandat: Pere Ribera Sellarès, Montserrat Esclusa Simon, Esteve Sanllehí Ester i Rosa Maria Torras Sanjaume.

La nova junta manté Pere Ribera a la presidència

La sessió constitutiva de la nova junta ha confirmat la continuïtat de Pere Ribera Sellarès com a president de l'entitat, càrrec que ocupa des de l'1 de desembre de 2014. La nova composició de la junta de govern queda formada per Pere Ribera com a president; Màrius Comallonga, vicepresident; Maria Montserrat Morera, tresorera i comptadora; Montserrat Esclusa, Pere Gassó, Esteve Sanllehí, Rosa Maria Torras i Quirino Vila-Masana, vocals. Jordi Carreras continuarà exercint les funcions de secretari de la junta.

Una llarga trajectòria professional

Pere Ribera és advocat i va ser secretari general de Caixa Manresa fins a la seva fusió amb Caixa Catalunya i Caixa Tarragona. Actualment també presideix el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya i la Mútua Intercomarcal.

A més, manté una vinculació familiar amb l'entitat, ja que és fill de Manel Ribera Firmat, que va presidir la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa entre els anys 1999 i 2001.

Eleccions a totes les cambres catalanes

La renovació dels òrgans de govern de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages s'emmarca en el procés electoral celebrat aquest 2026 a totes les cambres de la propietat urbana de Catalunya.

La convocatòria de les eleccions ha anat a càrrec del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, d'acord amb la legislació vigent.

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