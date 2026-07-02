Un promotor s'interessa per un solar de Súria on es preveuen construir 52 habitatges protegits

El solar del carrer Vilanova, 9, de Súria, on la Generalitat preveu la construcció de 52 habitatges de protecció oficial, ja ha despertat l'interès d'un promotor. És un dels 24 terrenys de Catalunya que han rebut almenys una manifestació d'interès durant el primer mes de la licitació impulsada pel Govern per trobar promotors que construeixin habitatge públic en petits solars repartits arreu del país.
Amb aquesta primera proposta presentada, el solar surienc entra ara en una nova fase del procediment. La Generalitat obrirà un concurs públic durant un mes perquè altres promotors puguin presentar les seves ofertes i, un cop finalitzat aquest termini, s'adjudicarà la construcció a la candidatura que obtingui la millor valoració.
Primer pas per fer realitat els habitatges protegits
La promoció prevista al carrer Vilanova contempla la construcció de 52 habitatges protegits, una de les actuacions de més dimensió incloses en aquesta convocatòria de petits solars. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha valorat positivament la resposta inicial dels promotors. "Un mes després d'obrir el termini de presentació de sol·licituds, ja tenim interessats per construir més de la meitat dels habitatges públics", ha afirmat.
Segons Paneque, aquesta resposta "demostra la idoneïtat d'aquestes polítiques públiques innovadores que el Govern està impulsant per fer un salt quantitatiu en el parc públic de lloguer, facilitar l'accés de les famílies a un habitatge i, així, a la possibilitat de desenvolupar el seu pla de vida".
Concurs obert durant un mes
La presentació d'una primera manifestació d'interès no implica encara l'adjudicació de l'obra. D'acord amb el procediment establert per la Generalitat, cada vegada que un solar rep una proposta s'obre un concurs públic d'un mes perquè altres promotors també hi puguin optar. Finalitzat aquest termini, l'Administració seleccionarà la proposta més avantatjosa d'acord amb els criteris fixats als plecs de la licitació.
La resta de solars que encara no han rebut cap manifestació d'interès continuaran disponibles a la Plataforma de Contractació de la Generalitat fins que algun promotor iniciï el procediment.
Una convocatòria per impulsar habitatge públic
La licitació oberta per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya inclou inicialment 59 solars distribuïts en 40 municipis, amb capacitat per construir un total de 783 habitatges protegits. La majoria són terrenys de petites dimensions, amb una previsió de vint habitatges o menys, tot i que hi ha excepcions com la de Súria.
En el primer mes de la convocatòria, sis promotors han presentat sol·licituds d'interès per construir 444 habitatges en 24 solars repartits entre 13 municipis: Alcanar, Arenys de Munt, Balaguer, Barcelona, el Pla del Penedès, el Vendrell, la Canonja, Móra la Nova, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, Súria, Vacarisses i Vielha e Mijaran.
La Generalitat ha optat per licitar cada solar de manera individual, en lloc d'agrupar-los en grans paquets, amb l'objectiu de facilitar la participació de promotors adaptats a les característiques de cada municipi. A més, la convocatòria incorpora un procediment administratiu simplificat i, com a novetat, preveu la possibilitat d'autopromoció, de manera que grups de famílies puguin optar conjuntament a un solar per construir-hi els seus habitatges, que mantindran de forma permanent la qualificació de protecció oficial.