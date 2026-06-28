Els infants escullen per primer cop la portada del programa de la Festa Major de Súria

La portada del programa de la Festa Major de Súria d'enguany ha estat escollida per primera vegada mitjançant un concurs obert als alumnes de les escoles de primària del municipi. La iniciativa ha volgut donar protagonisme als infants en l'elaboració d'un dels elements més representatius de la celebració.
Un concurs adreçat a l'alumnat de primària
L'Ajuntament de Súria ha impulsat aquest any un concurs per triar la portada del programa de la Festa Major amb la participació dels alumnes de 1r a 6è de primària de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac. Es tracta d'una fórmula inèdita en la història recent de la festa, amb l'objectiu d'implicar els més petits en la preparació de la celebració.
El veredicte es va donar a conèixer divendres 19 de juny durant el Concert d'Estiu de l'Escola Municipal de Música, en un acte en què també es van lliurar els premis als participants.
Roger Balaguer, autor de la portada
La il·lustració guanyadora és obra de Roger Balaguer Martínez, alumne de l'Escola Fedac, i serà la imatge que il·lustrarà el programa oficial de la Festa Major.
El jurat també va distingir com a finalistes les obres d'Elna Serarols Jofre i Dorian Rodríguez García, tots dos alumnes de l'Escola Francesc Macià.
El jurat del concurs estava integrat pels membres del Consell Municipal dels Infants i de la Comissió de Festa Major. Precisament, representants del Consell Municipal dels Infants van ser els encarregats d'anunciar el veredicte i lliurar els guardons.
La Festa Major començarà el 6 de juliol
La Festa Major de Súria se celebrarà enguany del 6 al 14 de juliol. El programa amb totes les activitats es distribuirà pròximament a les llars del municipi, amb la il·lustració guanyadora com a portada.