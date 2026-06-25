L'Escola de Salut de Súria tanca la cinquena edició amb una sessió d'aiguagim

L'Escola de Salut de Súria va cloure la seva cinquena edició el passat dijous 18 de juny amb una sessió d'aiguagim a la Piscina Municipal. La iniciativa, consolidada com una proposta de promoció de la salut comunitària, ha programat enguany una vintena llarga d'activitats, entre xerrades, tallers, caminades i sessions d'exercici físic.
L'organització ha anat a càrrec de l'Institut Català de la Salut (ICS) i de l'àrea de Sanitat de l'Ajuntament de Súria, amb la participació de l'equip sanitari del CAP Goretti Badia i la col·laboració de diverses entitats locals, com l'Associació de Gent Gran, el Centre Excursionista de Súria, l'Escola Municipal de Música, Pou4 SAS i la Fundació La Caixa.
L'objectiu de l'Escola de Salut és oferir eines pràctiques per millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones grans. En aquesta edició s'han tractat qüestions relacionades amb la salut, la Llei de dependència, la sexualitat i els hàbits de consum saludables, entre altres temàtiques d'interès.
Des de la seva posada en marxa l'any 2023, l'Escola de Salut ha celebrat un centenar llarg d'activitats i ha registrat una elevada participació, consolidant-se com un espai de referència per a la promoció d'hàbits saludables i la socialització de la gent gran del municipi.