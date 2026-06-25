L'Escola Municipal de Música de Súria tanca el curs amb un multitudinari Concert d'Estiu al carrer

L'Escola Municipal de Música de Súria va posar punt final al curs 2025-2026 el passat divendres 19 de juny amb la celebració del Concert d'Estiu, una actuació a l'aire lliure que va reunir les diferents formacions del centre al carrer Magí Fàbrega davant d'una nombrosa assistència de públic.
La proposta va estrenar un nou format per a la tradicional cloenda de les activitats lectives de l'escola, convertint l'espai públic en l'escenari d'una vetllada musical oberta a tota la ciutadania.
Actuació de les formacions del centre
En el concert hi van participar l'Aula Infants, Cors, l'Orquestra Diabòlica, Els Inflats, Percorda, Combo Infantil i la Coral Sòrissons, que van oferir una mostra del treball realitzat durant el curs.
La directora de l'Escola Municipal de Música, Sílvia Vinadé, va aprofitar l'acte per agrair l'esforç de l'alumnat i el suport de les famílies, del professorat i de les institucions que contribueixen al funcionament i desenvolupament del centre.
Lliurament dels premis de la portada de la Festa Major
Durant la celebració també es va donar a conèixer el veredicte del concurs per escollir la portada del programa de la Festa Major, una iniciativa adreçada a l'alumnat de les escoles de Súria.
L'anunci dels treballs guardonats i el lliurament dels premis va anar a càrrec de representants del Consell Municipal dels Infants.
L'organització del Concert d'Estiu va anar a càrrec de l'Escola Municipal de Música i de l'Ajuntament de Súria, amb el suport de la Diputació de Barcelona.