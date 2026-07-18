El Festival Camins neix gran: un èxit inèdit que corona el nou estiu musical de Manresa

Manresa consolida el seu nou gran esdeveniment musical d'estiu. La primera edició del Festival Camins ha assolit una ocupació del 86%, amb una elevada fidelització del públic i la confirmació que el certamen tindrà continuïtat.
El festival supera les expectatives en la seva estrena
El Festival Camins ha tancat aquest dissabte la seva primera edició amb un balanç molt positiu tant per part de l'organització com de l'Ajuntament de Manresa. El certamen, que durant deu dies ha portat al Palau Firal artistes com Luz Casal, Joan Dausà, God Save The Queen, Sergio Dalma, Sopa de Cabra i Rosario, ha registrat una ocupació del 86%, una xifra que el director del festival, Xavier Pascual, ha qualificat d'"espectacular" per tractar-se d'una estrena.
Pascual ha recordat que quan es va presentar el projecte "tothom deia, aviam si aquests renders seran veritat o no", però ha assegurat que l'objectiu de convertir el Palau Firal en un espai de festival s'ha complert. Segons ha explicat, una de les satisfaccions més grans ha estat "el feedback molt positiu de l'usuari", que ha valorat que s'hagi aconseguit "dignificar aquest espai", un dels principals interrogants abans de l'inici del certamen.
El director ha admès que posar en marxa el festival en tan poc temps era "una temeritat". El projecte es va anunciar el 29 d'abril i les entrades es van posar a la venda a principis de maig, però ha assegurat que la intuïció que "un festival d'aquesta tipologia al cor de Catalunya no existia" s'ha confirmat amb la resposta del públic.
Una ocupació pròpia de festivals consolidats
Per a Pascual, les dades obtingudes situen el Festival Camins en una posició privilegiada des del primer any. "Estem parlant del 86% d'ocupació; en una primera edició és una fita inèdita, això són xifres de festivals consolidats", ha afirmat. També ha destacat que molts espectadors han repetit experiència. "Molta gent que ha vingut el primer dia ha tornat, hi ha molta gent que ha assistit a més d'un concert", ha explicat, un fet que considera especialment significatiu.
Aquest resultat permet encarar el futur amb optimisme. "Ara ja podem dir que ha sortit bé", ha resumit, abans d'anunciar que l'equip començarà immediatament a preparar la pròxima edició. "Ja a partir d'ara comencem a preparar l'edició de l'any que ve, i tenim un any per millorar tot el que es pugui millorar i per fer una programació millor, més singular".
L'Ajuntament confirma la continuïtat del projecte
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha qualificat el balanç d'"absolutament positiu" i ha destacat que el festival era un projecte que la ciutat perseguia des de feia temps. "Feia molt temps que buscàvem un festival d'estiu potent i que treballàvem per veure quina aliança podíem teixir per poder-lo dur a terme", ha recordat.
Segons les dades facilitades durant la roda de premsa, aproximadament un 30% del públic era de Manresa, un altre 30% procedia de la resta del Bages i el terç restant arribava de la resta de Catalunya, un repartiment que l'alcalde ha considerat molt rellevant perquè confirma la capacitat d'atracció del festival.
Aloy també ha posat en valor la transformació del Palau Firal, un espai que, segons ha dit, "els manresans coneixem i que no és el lloc més bell del món", però del qual s'han sabut aprofitar "tots els valors positius", des de les vistes sobre Montserrat fins a l'ambientació creada especialment per al festival.
L'alcalde ha destacat igualment l'aposta per la gastronomia de proximitat, els vins de la DO Pla de Bages, la participació d'entitats i empreses del territori i la presència d'artistes emergents al Village abans dels concerts principals.
Més concerts i un possible format de fins a 4.000 persones
Després de l'èxit d'aquesta primera experiència, tant l'organització com l'Ajuntament ja treballen en el futur del festival. Pascual ha explicat que l'espai està preparat perquè les cadires de la pista es puguin retirar i convertir el recinte en un format mixt amb fins a 4.000 espectadors.
La voluntat és ampliar el nombre de concerts i incorporar artistes més exclusius. "Aquest primer any hem tirat d'artistes molt populars i molt coneguts", però ara hi ha temps per buscar una programació "més singular", amb actuacions que només es puguin veure en molt poques ciutats.
L'organització també vol ampliar el ventall de públics incorporant artistes dirigits a franges d'edat més joves o amb un perfil més familiar.
L'impacte entre el públic sorprèn fins i tot l'organització
Pascual ha explicat que feia temps que detectaven que la Catalunya Central reunia les condicions per acollir un festival d'aquestes característiques. "Manresa és una població d'ascendència de moltes poblacions del territori" i, malgrat que aquest tipus de festivals acostumen a concentrar-se al litoral, "hem vist que sí, que funcionava".
Marc Aloy ha afegit que una de les grans singularitats del Festival Camins ha estat la fidelització dels espectadors locals. A diferència dels festivals de la costa, on bona part del públic hi assisteix només un dia, a Manresa "hi ha molta gent que ha vingut a tres concerts o ha vingut a quatre concerts".
L'alcalde també ha assegurat que poques vegades havia rebut una resposta ciutadana tan positiva. "Ja feia molt temps que no em trobava que un esdeveniment de ciutat generés una quantitat de missatges positius tan elevada", ha afirmat, assegurant que moltes persones l'han felicitat tant al recinte com a través de les xarxes socials i de missatges personals.
La continuïtat del Festival Camins, de fet, ja està garantida. "Hi tornarem l'any que ve perquè ha anat molt bé, perquè teníem un compromís de fer-ho per quatre anys i perquè creiem fermament que Manresa es mereix un festival d'aquesta magnitud", ha conclòs Aloy.