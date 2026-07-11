Luz Casal inaugura el Festival Camins, que arrenca amb un 75% de les entrades venudes

El Festival Camins ha iniciat la seva primera edició a Manresa amb una resposta destacada del públic. El certamen, que ha començat aquest divendres amb el concert de Luz Casal i continuarà fins al 18 de juliol, ja ha venut 12.000 de les 15.900 entrades disponibles, el 75% del total. A més, els concerts de Joan Dausà i Sopa de Cabra han exhaurit totes les localitats.
Luz Casal ha obert el festival presentant el seu nou disc, Me voy a permitir, mentre que aquest dissabte és el torn de Joan Dausà que també hi porta el seu nou treball, Immortals. La programació del primer cap de setmana es completarà amb l'actuació de God Save The Queen, considerat un dels principals grups tribut a la banda britànica, que presenta un espectacle commemoratiu pel 50è aniversari de Bohemian Rhapsody.
Una primera edició amb bona resposta
El cartell del festival es completarà els pròxims dies amb les actuacions de Sergio Dalma, que presentarà Ritorno A Via Dalma; Sopa de Cabra, en el marc de la gira del seu 40è aniversari, i Rosario, que oferirà el seu espectacle basat en el disc Universo de ley. Tots els concerts tenen lloc a l'escenari principal del Palau Firal, amb capacitat per a 2.600 espectadors.
El director del festival, Xavier Pascual, ha valorat molt positivament la resposta del públic i ha assegurat que "per ser una primera edició són molt bones xifres perquè es demostra que un festival com aquest feia falta al cor de Catalunya".
Música i gastronomia al Village
A més dels concerts principals, el Festival Camins compta amb el Village, un espai que combina oferta gastronòmica amb actuacions d'artistes locals com Auria Franch, Sara Roy, Elisa Mas, Gemma Sol, Riner i La Churry.
El Festival Camins està impulsat per Promo Arts Music, promotora també dels festivals Acústica i Sons del Món, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de Manresana d'Equipaments Escènics.