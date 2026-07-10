La prova sísmica de la nova seu de la Generalitat a Manresa es completa sense incidències

El Govern de la Generalitat ha completat aquest dijous la prova sísmica prèvia a l'excavació de la nova seu de la Delegació del Govern a la Catalunya Central, a Manresa. L'assaig, que s'ha desenvolupat sense incidències, permetrà determinar les característiques de les microvoladures que s'utilitzaran en l'excavació del solar i els seus resultats es coneixeran després de l'estiu.
Una prova per definir l'excavació
La prova ha consistit en diverses microvoladures controlades mentre una xarxa de 14 sismògrafs registrava les vibracions produïdes al terreny. Les dades obtingudes permetran elaborar l'estudi que definirà la potència i la freqüència de les voladures definitives, així com tramitar les autoritzacions necessàries.
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha destacat que "avui era un dia clau per a l'obra de la nova seu de la Delegació del Govern" i ha assegurat que "les proves sísmiques s'han desenvolupat sense cap tipus d'incidència".
Tortolero ha recordat que el canvi del sistema d'excavació respon al fet que "es va descobrir que la pedra era més dura del que contemplava el projecte inicial", motiu pel qual s'ha optat per les microvoladures, un sistema que considera més segur i eficient.
Les obres continuaran mentre s'actualitza el projecte
Els resultats de la prova permetran redactar una modificació del projecte constructiu i sol·licitar els permisos necessaris per iniciar les microvoladures. La previsió és que aquesta fase pugui començar durant el primer trimestre del 2027.
Paral·lelament, es mantindran els treballs de l'obra. "L'obra no pararà", ha afirmat la delegada, que ha explicat que es continuarà amb els micropilots, els treballs d'estabilització estructural i les intervencions arqueològiques. També ha assegurat que el temps invertit en aquest canvi del sistema d'excavació "intentarem recuperar-lo al llarg de tota l'obra".
Continuen les inspeccions als edificis de l'entorn
Abans de començar les microvoladures, la Generalitat vol completar les inspeccions dels 23 edificis situats a l'entorn del solar. Fins ara s'han dut a terme prop de 160 inspeccions entre habitatges, locals i façanes, tot i que encara resten pendents alguns immobles desocupats. "Com que volem ser garantistes al cent per cent, intentarem accedir al màxim d'aquests edificis abans de fer les voladures", ha assenyalat Tortolero.
La futura seu de la Generalitat concentrarà en un únic edifici la Delegació del Govern, els serveis territorials de la Catalunya Central i l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb l'objectiu de centralitzar els serveis que actualment es troben repartits en diversos punts de la ciutat.