Els polígons de Manresa fixen els reptes del 2026 amb millores en mobilitat, sostenibilitat i seguretat

Les associacions empresarials dels polígons de Bufalvent, Els Trullols, Pont Nou i Els Dolors han celebrat les seves assemblees generals ordinàries per fer balanç de l'activitat desenvolupada durant el 2025 i definir les principals actuacions previstes per al 2026. Les trobades han servit per consolidar una estratègia conjunta centrada en la competitivitat, la sostenibilitat i la millora dels serveis als espais industrials de Manresa.
Millores específiques a cada polígon
Durant les assemblees s'han presentat els projectes més rellevants de cada àmbit empresarial. A Bufalvent s'ha exposat una proposta de reorganització de la mobilitat interna que preveu convertir alguns carrers en vies de sentit únic per agilitzar la circulació, evitar l'estacionament sobre les voreres i crear noves places d'aparcament al perímetre del polígon. També s'ha plantejat la humanització de diversos espais exteriors per millorar les zones d'estada dels treballadors.
Als Trullols, les actuacions s'han centrat en la renovació de bancs i papereres i en la millora de les zones verdes, amb la voluntat de reforçar la qualitat de l'entorn comercial.
Pel que fa al polígon Pont Nou, s'ha informat de l'evolució de les obres d'urbanització de l'avinguda Pirelli i del Camí Vell de Rajadell, així com de la feina realitzada en la redacció i presentació d'al·legacions consensuades amb els propietaris afectats.
Als Dolors, l'assemblea ha analitzat l'estat de les voreres i les necessitats de manteniment de l'espai públic, incloent-hi la neteja de grafits i les actuacions relacionades amb la retirada de fulles i herbes.
Projectes compartits per reforçar la competitivitat
Les quatre associacions també han posat sobre la taula diversos projectes comuns. Entre les iniciatives previstes hi ha la implantació d'un servei de vigilància compartida entre Els Trullols, Pont Nou i Els Dolors, el desenvolupament de les urbanitzacions del Parc Tecnològic i de Pont Nou II, la instal·lació de sistemes de videovigilància i la consolidació d'Ofimater com a Oficina de Transició Energètica per a les empreses dels quatre polígons.
A més, es continuaran executant les obres de millora del local compartit que les associacions tenen a Bufalvent.
Adhesió a la Comunitat Energètica Manresa Il·lumina
Un dels principals acords adoptats ha estat la incorporació de les quatre associacions empresarials com a socis de ple dret de la Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina. Aquesta adhesió reforça el compromís assumit conjuntament des del 2019 per impulsar un model de gestió més coordinat i sostenible.
L'entrada a la comunitat energètica permetrà avançar en nous projectes d'energia compartida, eficiència energètica i serveis comuns, amb l'objectiu de millorar la competitivitat empresarial i accelerar la transició energètica dels polígons industrials de Manresa.