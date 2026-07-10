El Festival Camins arrenca a Manresa amb Luz Casal i el 75% de les entrades ja venudes

El Festival Camins dona aquest divendres el tret de sortida a la seva primera edició amb el concert de Luz Casal al Palau Firal de Manresa. El nou esdeveniment musical arriba amb el 75% de les entrades venudes i amb els concerts de Joan Dausà i Sopa de Cabra ja exhaurits, consolidant l'aposta per portar a la Catalunya Central un festival de format boutique amb artistes de primer nivell.
Sis grans concerts en dos caps de setmana
La programació s'allargarà fins al 18 de juliol i reunirà alguns dels noms més destacats del panorama musical estatal i internacional. L'encarregada d'inaugurar el festival serà Luz Casal, que presentarà el seu nou treball Me voy a permitir. El dissabte serà el torn de Joan Dausà, que arribarà a Manresa amb el disc Immortals, mentre que diumenge actuarà God Save The Queen, considerada una de les millors bandes tribut a Queen del món, amb un espectacle dedicat al 50è aniversari de Bohemian Rhapsody.
La setmana vinent serà el torn de Sergio Dalma, que presentarà Ritorno A Via Dalma; Sopa de Cabra, immersos en la gira dels 40 anys del grup, i Rosario, que actuarà amb el seu nou disc Universo de ley.
Els concerts principals tindran lloc en un espai a l'aire lliure amb capacitat per a 2.600 espectadors.
El festival incorpora un village amb música, gastronomia i oci
Més enllà dels concerts principals, el Festival Camins aposta per una experiència completa amb un village que obrirà cada dia a les set de la tarda. Aquest espai comptarà amb un escenari dedicat al talent musical de Manresa i el Bages, on actuaran Àuria Franch, Sara Roy, Elisa Mas, Gemm Sol, Riner i La Churry. Els concerts començaran a les vuit del vespre i, un cop acabades les actuacions principals, les nits continuaran amb sessions aftershow de DJ organitzades pel Sielu.
L'oferta es completarà amb diverses propostes gastronòmiques, que combinaran cuina gurmet i street food, així com una barra especialitzada en vins de la DO Pla de Bages, una de còctels i altres espais de restauració.
Servei especial de bus i nous aparcaments
Coincidint amb la celebració del festival, l'Ajuntament de Manresa i Bus Manresa reforçaran el servei de transport urbà per facilitar els desplaçaments fins al Palau Firal. El servei especial funcionarà cada 30 minuts entre les 18.45 i la 1.15 hores. A més, s'han habilitat els aparcaments del Centre Tecnològic de Manresa i de Sant Joan d'en Coll, que complementaran les places disponibles als estacionaments situats als voltants del recinte firal.
El Festival Camins està impulsat per Promo Arts Music, promotora responsable d'esdeveniments com l'Acústica, Sons del Món o Strenes, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de Manresana d'Equipaments Escènics.