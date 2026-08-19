L'Esbart Som Riu d'Or porta la cultura popular de Sant Fruitós fins a Estocolm

L'Esbart Som Riu d'Or ha representat Sant Fruitós de Bages al 38è Aplec Internacional d'Adifolk, celebrat del 14 al 16 d'agost a Estocolm, amb una programació centrada en la cultura popular catalana. La formació santfruitosenca hi ha estrenat la versió completa del Ball del Puro i també hi ha interpretat el Ball de Gitanes, mentre que la delegació del municipi ha comptat amb representants institucionals i del món de l'hereu i la pubilla.
Sant Fruitós, present a la cultura popular catalana a Estocolm
L'Esbart Som Riu d'Or ha portat el nom de Sant Fruitós de Bages fins a Estocolm amb motiu del 38è Aplec Internacional d'Adifolk, celebrat entre el 14 i el 16 d'agost a la capital de Suècia. La trobada ha reunit 42 grups i més de 1.200 persones al voltant de diferents expressions de la cultura popular catalana.
La participació de la formació santfruitosenca ha tingut com a principal novetat l'estrena del Ball del Puro en la seva versió completa. Es tracta d'un ball de seguici de la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages que, per primera vegada, s'ha interpretat íntegrament, amb les sis ballades de diferents estils de dansa tradicional que el conformen.
L'Esbart Som Riu d'Or també ha portat a Estocolm el Ball de Gitanes, ampliant així la representació de la dansa tradicional vinculada al municipi dins la programació de l'Aplec Internacional.
Una delegació santfruitosenca a l'Aplec
La programació va començar divendres 14 d'agost amb l'acte institucional de benvinguda, que va comptar amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu, i de representants institucionals catalans i autoritats d'Estocolm.
En representació de Sant Fruitós de Bages hi van participar el regidor de Cultura i Patrimoni, Xavier Racero Esquius; la pubilla del municipi, Iratxe González Pérez, i l'hereu de la Catalunya Central 2026 i de Sant Fruitós de Bages 2025, Aniol Torreblanca Ara.
Durant l'acte institucional es va fer un intercanvi d'obsequis amb les autoritats locals. La representació santfruitosenca va lliurar un llibre sobre la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages.
La jornada va continuar amb actuacions dels grups participants i diferents mostres de cultura popular.
Activitats i representació institucional
L'endemà, dissabte 15 d'agost, el delegat del Govern de Catalunya als Països Nòrdics, José Luís Martos, va oferir un esmorzar institucional de benvinguda a la seu de la Delegació del Govern de Catalunya als Països Nòrdics. L'acte estava adreçat a les autoritats catalanes assistents i als representants dels grups participants.
La recepció va comptar, entre d'altres, amb la presència de la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández Almodóvar; l'ambaixador d'Espanya a Suècia, Luis Manuel Cuesta Civís, i el regidor de Cultura i Patrimoni de Sant Fruitós de Bages, Xavier Racero Esquius.
També hi van assistir la pubilla de Sant Fruitós de Bages, Iratxe González Pérez, i l'hereu de la Catalunya Central 2026 i de Sant Fruitós de Bages 2025, Aniol Torreblanca Ara.
La programació de l'Aplec va incloure també jocs i tallers de cultura popular, una plantada d'elements festius, una cercavila i actuacions de les diferents formacions catalanes participants.
Al llarg de la trobada també hi van ser presents la Pubilleta de Sant Fruitós de Bages, Lola Racero Planas, i la regidora Xus Domene Pérez, com a part de la representació santfruitosenca desplaçada a Estocolm.