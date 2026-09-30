Oceano Valiente guanya amb «Pla B» el Premi Jove de Microteatre d'Els Carlins

El Teatre Els Carlins va acollir diumenge la sisena edició del Premi Jove de Microteatre, una jornada dedicada a donar visibilitat i suport a la creació teatral jove. Oceano Valiente, amb l'obra Pla B, va guanyar el Premi del Jurat, dotat amb 500 euros, i el públic va escollir Tres segons, un instant, d'A Tres Quarts, com a guanyadora del Premi del Públic, de 150 euros. Hi van participar quatre propostes i la resposta del públic va ser molt bona.
Els guanyadors
Oceano Valiente, amb l'obra Pla B, va ser la proposta guanyadora del Premi del Jurat, dotat amb 500 euros. El públic assistent va escollir com a guanyadora del Premi del Públic l'obra Tres segons, un instant, de la companyia A Tres Quarts, que va rebre un premi de 150 euros.
Quatre propostes davant del jurat i dels espectadors
Quatre propostes teatrals van presentar les obres davant del jurat i del públic: Oceano Valiente, amb Pla B; A Tres Quarts, amb Tres segons, un instant; La Traicionera, amb A tren d'alba, i Pol Bastida, amb La màgia d'en Godot.
La jornada va estar marcada per la diversitat de les propostes i per la bona acollida de les quatre obres. Segons el teatre, l'edició consolida el Premi Jove de Microteatre com una cita destacada dins de la programació d'Els Carlins i com un espai de trobada entre creadors joves, professionals del sector i públic.
Música en directe durant la deliberació
Mentre el jurat deliberava, el públic va gaudir de les veus de l'Aina Voserrais Montardit, el Ferran Ribera Bonvehí, la Irene Ribera Bonvehí i l'Oriol Miras Segon, que van interpretar un popurri de cançons dels musicals més populars.