El Bages lidera el creixement econòmic de la Catalunya Central i supera la mitjana catalana

L'economia del Bages es manté com un dels motors més dinàmics i sòlids de la Catalunya Central i del conjunt del país. Segons l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2026, presentat aquest dilluns a Barcelona pel catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director de l'estudi, Josep Oliver, juntament amb el director territorial de BBVA a Catalunya, José Ballester, la comarca acumula un creixement del 14,7% en la seva activitat econòmica entre els anys 2019 i 2025.
Aquestes xifres es basen en l'evolució del Valor Afegit Brut (VAB), l'indicador econòmic que mesura el valor real creat per la producció de béns i serveis en un territori, descomptant els costos d'aquests per evitar la doble comptabilització. En la pràctica, el VAB reflecteix la capacitat real de generar riquesa directa per part de les empreses, els comerços i els treballadors de la comarca.
Amb aquest increment acumulat del 14,7% des d'abans de la pandèmia, el Bages encadena els millors registres del seu entorn territorial. Se situa clarament per damunt de la mitjana de Catalunya, on la riquesa ha crescut un 11,5% en el mateix període, i supera el conjunt de les Comarques Centrals, que registren un augment del 10,6%.
Un 2025 de creixement accelerat per la construcció i els serveis
Analitzant únicament l'exercici del 2025, l'economia del Bages va pujar un 3,0% respecte a l'any anterior. Aquest registre la situa per sobre de la mitjana de les Comarques Centrals (que van créixer un 2,7% en conjunt) i exactament al mateix ritme que la mitjana del VAB català (3,0%), en un any en què el PIB de Catalunya va avançar un 2,7%.
El motor principal del Bages durant el 2025 va ser el sector de la construcció, amb una destacada acceleració del 6,6% (superant la mitjana catalana del sector, que es va situar en el 5,4%). Els serveis van mantenir una inèrcia molt bona amb un increment del 3,6%, destacant especialment l'embranzida dels serveis privats vinculats a la producció i a l'activitat empresarial.
Per la seva banda, la indústria bagenca va augmentar un 1,5% el seu VAB, igualant el ritme mitjà de la indústria catalana en un context d'alentiment industrial generalitzat per la incertesa internacional i la política comercial. El sector primari a la comarca va créixer un 3,4%.
A nivell d'aportació al creixement total del Bages durant el 2025 (de 3,0 punts), el sector serveis va ser el que més hi va contribuir, aportant 2,2 punts percentuals del total, seguit de la indústria (0,5 punts) i la construcció (0,3 punts).
Una de les comarques més dinàmiques de la llesca de desenvolupament
L'anàlisi territorial d'aquesta darrera edició de l'Anuari ubica el Bages dins d'una de les franges de major activitat i dinamisme de Catalunya. L'informe destaca la consolidació d'un eix d'alta velocitat econòmica -anomenat de vegades llesca de desenvolupament- que connecta territoris com el Gironès, la Garrotxa, Osona i el Bages amb la regió metropolitana de Barcelona.
Aquest bon comportament s'explica en bona part pel pes estructural de la indústria al Bages (que representa el 35,1% del VAB comarcal) i la creixent capacitat d'atracció del sector serveis (que ja suposa el 59,6% de la riquesa de la comarca).
A més, el treball d'investigació dirigit per Josep Oliver emfatitza el paper que juga el mercat de treball i la demografia en aquests resultats. A nivell català, l'ocupació mesurada per l'EPA va créixer un 2,3% el 2025 fins a assolir el rècord de 3,91 milions de persones ocupades. Tot i que la contribució de la immigració a la nova ocupació es va moderar (representant aproximadament la meitat dels 88.000 nous llocs de treball creats a Catalunya), el dinamisme demogràfic continua sent clau per sostenir la demanda interna, que va créixer un 4,1% impulsada per la inversió (+6,0%) i el consum privat (+3,9%).
El Moianès, un creixement frenat i en contrast territorial
A l'altra cara de la moneda dins de les Comarques Centrals es troba la comarca del Moianès, on l'evolució econòmica ha estat molt diferent. Si es mira el balanç global postpandèmia (2019–2025), el Moianès tanca el període amb un creixement acumulat de l'activitat econòmica de només el +0,6%. Aquesta xifra queda molt lluny de la mitjana de la Catalunya Central (+10,6%) i de la mitjana catalana (+11,5%), reflectint un estancament profund en la recuperació de la crisi de la Covid-19.
No obstant això, l'Anuari 2026 aporta una dada positiva per a la comarca: durant l'exercici del 2025, el Moianès va començar a donar signes de millora en registrar un creixement anual del 2,0%.
Aquest avanç del 2,0% el 2025 s'ha aconseguit gràcies al bon comportament de la seva indústria (sector que representa el 38,6% de l'economia local), la qual va créixer un 3,3% i va aportar 1,3 punts al creixement total comarcal. Els serveis també van acompanyar amb un augment del 3,1% (aportant 1,5 punts al creixement), mentre que el sector primari va pujar un 1,4%.
Per contra, el Moianès va patir un fort trasbals en el sector de la construcció, que es va desplomar un -9,0% durant el 2025 (restant 0,9 punts percentuals al VAB comarcal). Aquesta davallada de la construcció ha impedit que el Moianès s'acostés al ritme d'expansió del Bages (+3,0%) o d'Osona (+2,9%), accentuant les diferències de model productiu i de ritme d'activitat entre comarques veïnes.