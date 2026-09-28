Aigües de Manresa reunirà experts per preparar les ciutats per a les pluges intenses

Aigües de Manresa organitza el proper 8 d'octubre, al Palau Firal de Manresa, la 6a Jornada Tècnica de l'Aigua, titulada Conviure amb l'aigua. Nous reptes per al sanejament, el drenatge urbà i la protecció de les ciutats. La cita, que se celebra en el marc de la Fira Ecoviure, reunirà professionals del sector, administracions, empreses, universitats i centres de recerca per compartir experiències i casos pràctics sobre l'adaptació de les ciutats al canvi climàtic. La participació és gratuïta, però les places són limitades i cal inscripció prèvia, que es pot fer fins aquest dimecres.
Les preguntes que centraran el debat
Les ciutats estan preparades per afrontar episodis de pluja cada vegada més intensos? Com cal adaptar les infraestructures de sanejament i drenatge per reduir el risc d'inundacions? Quin paper hi juguen la renaturalització i les noves tecnologies? Aquestes són algunes de les preguntes que centraran la jornada, que vol traslladar experiències aplicables a la gestió del territori.
Una ponència inaugural sobre els fenòmens extrems
La ponència inaugural anirà a càrrec de la doctora Anna Ribas Palom, membre de l'Observatori de la Inundabilitat de Catalunya i catedràtica d'universitat al Departament de Geografia i Institut del Medi Ambient de la Universitat de Girona. Ribas oferirà una visió sobre l'impacte que tindran els fenòmens meteorològics extrems a Catalunya i els principals reptes que hauran d'afrontar les administracions i els operadors en els propers anys.
Dos blocs temàtics: sanejament i drenatge urbà
La jornada s'estructurarà en dos grans blocs. El primer estarà dedicat al sanejament, amb ponències sobre els Plans Integrals de Gestió dels Sistemes de Sanejament (PIGSS), la gestió dels sobreeiximents, la qualitat del medi receptor i les eines per anticipar episodis de pluja intensa.
El segon bloc abordarà els nous criteris de drenatge urbà, amb experiències sobre sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS), renaturalització de l'espai urbà, innovació en la gestió de les aigües pluvials i estratègies per construir ciutats més resilients davant del risc d'inundació.
Una taula rodona per tancar la jornada
La jornada finalitzarà amb una taula rodona que reunirà els ponents per debatre sobre el futur del sanejament, el drenatge urbà i la protecció de les ciutats en un escenari de canvi climàtic.
Un espai de referència per al sector
La Jornada Tècnica de l'Aigua s'ha consolidat com un espai de referència per al sector a Catalunya, amb l'objectiu de promoure l'intercanvi de coneixement entre administracions, operadors, empreses i centres de recerca.