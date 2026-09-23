Sant Vicenç de Castellet rep un estudi per impulsar la connectivitat d'alta velocitat

La Diputació de Barcelona ha lliurat un estudi de provisió de banda ampla a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per definir l'estratègia municipal de desplegament d'infraestructures de telecomunicacions, fent valer les infraestructures existents o previstes. El document facilita que l'Ajuntament pugui impulsar accions, de manera coherent i ordenada, per possibilitar la interconnexió dels equipaments municipals i d'altres ubicacions d'acord amb els interessos de connectivitat del consistori.
Un instrument clau per a municipis mitjans i petits
Els estudis per a la millora de la connectivitat al territori són un instrument essencial per a municipis de fins a 50.000 habitants, ja que defineixen una estratègia que permet a l'ajuntament governar, de forma coherent i ordenada, el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions al municipi. Aquesta estratègia prioritza equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament i elements que facilitin la implementació de serveis smart city.
Una aposta estratègica de la Diputació
Per a la Diputació de Barcelona, el desplegament de serveis de telecomunicacions és estratègic per assegurar l'eficiència de les administracions públiques, la competitivitat de les empreses i la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen en un municipi.
La Diputació de Barcelona elabora els estudis de provisió de banda ampla en col·laboració amb el Consorci Localret.