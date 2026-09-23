Sant Fruitós de Bages aprova les bases de la seva primera comunitat energètica municipal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat inicialment les bases que regulen de quina manera podrà participar la ciutadania en la primera comunitat energètica municipal. Es tracta d'un projecte pioner al municipi que permetrà que l'energia generada per una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques de titularitat municipal es comparteixi entre els diferents habitatges i comerços que hi participin, amb l'objectiu de reduir el consum d'electricitat procedent de la xarxa i, en conseqüència, l'import de la factura.
Un sistema d'autoconsum compartit
El sistema d'autoconsum compartit permetrà que els veïns aprofitin una part de l'energia produïda per les plaques solars municipals per al seu propi consum. Les bases aprovades aquest dijous estableixen de quina manera podrà participar la ciutadania en aquesta iniciativa un cop la instal·lació estigui executada i en funcionament.
La instal·lació, a la pista coberta de l'Escola Monsenyor Gibert
La instal·lació fotovoltaica generadora es preveu ubicar sobre la pista coberta de l'Escola Monsenyor Gibert. Disposarà d'una potència nominal de 100 kW i està subvencionada per la Diputació de Barcelona a través del Programa Sectorial de Transició Ecològica 2030.
Repartiment de la potència i grups de preferència
Les bases aprovades estableixen que el 90% de la potència disponible es destinarà a la ciutadania i les empreses, mentre que el 10% restant es reservarà per atendre situacions de vulnerabilitat energètica o altres necessitats socials.
Inicialment es preveuen quotes de participació d'1 kW per subministrament elèctric i sol·licitant, amb un sistema d'elecció per grups de preferència. Aquest sistema donarà prioritat, entre d'altres, als comerços i habitatges situats en edificis plurifamiliars, així com a determinats habitatges amb limitacions de caràcter urbanístic per instal·lar plaques fotovoltaiques en coberta, o amb problemes d'insuficiència d'irradiació solar per al correcte funcionament d'aquest tipus d'instal·lacions.
Les persones que finalment obtinguin una quota podran ser copartícips de la generació d'energia verda de la instal·lació municipal i consumir l'energia generada en el moment de la seva producció, mentre que els excedents es podran compensar a la factura elèctrica.
Calendari previst
D'acord amb el calendari de treball previst per l'Ajuntament, aquesta tardor s'aprovarà l'ordenança fiscal que regularà la taxa associada a la cessió temporal de les quotes de participació. Posteriorment, s'obrirà la convocatòria pública perquè tothom hi pugui participar.
La instal·lació de la planta solar a la pista de l'escola es preveu executar durant el darrer trimestre de 2026, amb l'objectiu de posar-la en funcionament el primer trimestre de 2027.