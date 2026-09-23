El Bages presenta la seva oferta cicloturística al Sea Otter Europe de Girona

Bages Turisme va participar divendres passat al Sea Otter Europe, un dels principals esdeveniments internacionals vinculats al ciclisme, que es va celebrar a Girona. La participació es va fer dins de l'estand de la Diputació de Barcelona, sota la marca turística Barcelona és molt més, que enguany va reunir l'oferta cicloturística de diferents comarques de la demarcació, entre les quals el Bages. Al certamen també hi van participar agents del sector com Món Sant Benet i Rutes Sílvia Rovira.
Atenció a una quarantena de persones
Durant la jornada, Bages Turisme va atendre una quarantena de persones interessades a conèixer les possibilitats que ofereix la comarca com a destinació de cicloturisme. Entre el públic atès hi havia visitants, agències de viatges i periodistes especialitzats, fet que va permetre presentar l'oferta del Bages tant al públic final com a professionals del sector.
La presència al certamen també va servir per establir nous contactes amb agents i professionals vinculats al ciclisme i al turisme actiu, i per donar visibilitat a la comarca davant d'un públic especialitzat. La participació del Bages es va sumar a la d'altres territoris de la província, com el Maresme, Osona, el Berguedà i el Vallès Oriental.
Una oferta cicloturística diversa
El Bages disposa d'una oferta de cicloturisme que permet descobrir la comarca sobre dues rodes a través de diferents modalitats, com el ciclisme de carretera, el gravel, la BTT i el cicloturisme familiar i slow cycling.
A la web de Bages Turisme es poden consultar diverses rutes cicloturístiques, amb informació sobre cada itinerari i l'enllaç corresponent a Wikiloc per descarregar-ne el track i fer les rutes de manera lliure.
A més, Bages Turisme està treballant en l'elaboració d'un tríptic que recollirà les 25 principals rutes en bicicleta pel Bages. El material estarà disponible properament i oferirà als visitants una selecció de propostes en format físic i accessible.
Una aposta estratègica per al 2026
La participació al Sea Otter Europe s'emmarca en l'aposta de Bages Turisme per potenciar el cicloturisme com un dels productes turístics estratègics de la comarca durant aquest 2026. El conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, assenyala el cicloturisme com un dels eixos principals a desenvolupar i potenciar des de Bages Turisme, ja que permet desestacionalitzar l'oferta i combinar-la amb altres propostes com el paisatge, la gastronomia, el vi, la cultura i el patrimoni.