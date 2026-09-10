Cardona acollirà la 3a edició dels Travel Film Awards, el festival que uneix cinema i turisme

Cardona acollirà els dies 26 i 27 de setembre la tercera edició dels Travel Film Awards (TFA), un festival internacional que posa en relació el cinema i els viatges i que reunirà creadors audiovisuals, professionals del turisme i públic interessat en les narratives de viatge. El programa combinarà projeccions de films de diversos països amb col·loquis, converses, tallers i activitats per descobrir el patrimoni de Cardona.
Films de ficció, documental i animació
Els Travel Film Awards centren la seva programació en produccions audiovisuals que tenen els viatges i el turisme com a eix temàtic. En aquesta tercera edició s'hi projectaran films d'entre 3 i 30 minuts, de ficció, documental i animació, procedents de diferents països.
La selecció reuneix cineastes de diversos orígens i nivells d'experiència, amb la combinació de veus emergents i relativament noves i de creadors més consolidats.
Més enllà de les projeccions, el festival vol funcionar com un espai de trobada entre els cineastes, els professionals del sector turístic, les institucions i el públic. Per això, el programa inclou col·loquis amb els creadors, converses, tallers i espais de networking.
El cinema com a manera d'explicar els territoris
Els TFA reivindiquen la capacitat de les històries audiovisuals per donar a conèixer territoris, cultures i diferents maneres de viatjar. El festival incorpora el concepte de screen tourism, el turisme vinculat a les localitzacions i als imaginaris cinematogràfics, i planteja el cinema com una eina de promoció territorial i de diàleg intercultural.
En aquest marc, el certamen també vol donar visibilitat a models de turisme més responsables. Entre els guardons que s'hi lliuraran hi ha el Golden Carry-on, màxim reconeixement del festival, així com els premis al millor film del jurat i al screen tourism i la menció del públic.
El fundador i director dels TFA, Masih Sharif, destaca la capacitat del cinema per explicar territoris i apropar cultures. "El cinema té una capacitat extraordinària per explicar els territoris, apropar-nos a altres cultures i despertar el desig de descobrir nous llocs", afirma. En aquest sentit, defensa que el festival vol contribuir a imaginar "una manera de viatjar més conscient, responsable i sostenible".
Cardona, protagonista del programa
La celebració del festival permetrà també als participants descobrir alguns dels espais més emblemàtics de Cardona. El programa inclou una visita al Castell de Cardona, explorat a través de la mirada d'Orson Welles, que hi va rodar Chimes at Midnight l'any 1964, i a la Muntanya de Sal, un dels principals espais naturals i culturals del municipi.
L'arribada dels Travel Film Awards reforça així la vinculació de Cardona amb el turisme cultural, patrimonial i cinematogràfic. El municipi compta amb el castell i la Muntanya de Sal com a principals icones patrimonials i es presenta com un escenari per connectar les històries audiovisuals amb els territoris que les inspiren.
Coincidència amb el Dia Mundial del Turisme
El festival coincidirà amb el Dia Mundial del Turisme, que se celebra cada any el 27 de setembre. La coincidència pren una rellevància especial en un certamen que té precisament el turisme i les seves narratives com un dels eixos centrals.
El director de la Fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa, considera que l'arribada dels TFA és "una oportunitat extraordinària" per avançar en l'aposta pel turisme de pantalla i situar Cardona com un punt de trobada entre els sectors audiovisual i turístic.
Ponsa també assenyala que el festival permetrà compartir l'experiència de Cardona com a escenari de rodatges i, alhora, descobrir noves maneres d'explicar i projectar el municipi a través de la pantalla.