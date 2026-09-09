Cardona impulsarà la campanya Eufòria per promoure un consum responsable durant la Festa Major

L'Ajuntament de Cardona posarà en marxa durant la Festa Major la campanya Eufòria, una iniciativa orientada a promoure el consum responsable d'alcohol, especialment entre els joves, i a fomentar alternatives sense alcohol durant les nits de festa. El dispositiu comptarà també amb Punts Lila professionalitzats als principals espais de concerts i, durant la Nit de l'Empalme, amb la presència dels Àngels de Nit del Consell Comarcal del Bages.
Aigua gratuïta i alternatives sense alcohol
La campanya Eufòria es desplegarà amb la col·laboració de les associacions locals Cardona Jove i L'Allargu, vinculades a la gestió de les barres dels diferents esdeveniments festius.
Una de les principals accions serà la distribució gratuïta d'ampolles d'aigua durant les tres nits de concerts. A les barres també s'oferiran combinats i altres begudes sense alcohol com a alternativa.
Amb aquestes mesures, el consistori vol reduir els riscos associats al consum d'alcohol entre el jovent i afavorir un model d'oci nocturn més segur i saludable.
Eufòria s'emmarca en el Pla Local de Salut i en la campanya Estima la Nit del Consell Comarcal del Bages. La iniciativa dona continuïtat, alhora, al treball iniciat per l'Ajuntament l'any 2022 amb la campanya Cardona Reafirma.
La regidora de Salut de l'Ajuntament de Cardona, Maria Camps, defensa que l'objectiu és que la Festa Major sigui "un espai per gaudir, trobar-nos i passar-ho bé", però també que els joves tinguin eines per prendre decisions responsables. Camps assenyala que la campanya no busca només incidir en els riscos de l'alcohol, sinó també "normalitzar que es pot viure plenament la festa optant per un consum responsable".
Punts Lila als principals espais de concerts
El dispositiu es completarà amb Punts Lila professionalitzats durant les tres nits de festa a la plaça de la Fira i a la plaça del Vall, els principals espais de concerts de la Festa Major.
Aquests punts funcionaran com a espais segurs d'atenció, prevenció i sensibilització davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Oferiran informació, suport immediat i acompanyament professional davant de possibles situacions de violència.
Els Punts Lila també desenvoluparan tasques de prevenció i sensibilització entre les persones que participin en l'oci nocturn, amb l'objectiu de contribuir a crear espais de festa segurs i lliures de violències.
Els Àngels de Nit reforçaran la Nit de l'Empalme
Com a novetat, el dispositiu es reforçarà la nit de divendres 11 de setembre, coincidint amb la Nit de l'Empalme, amb els Àngels de Nit del Consell Comarcal del Bages.
Es tracta d'un servei itinerant que recorrerà la zona de festa per fer tasques de sensibilització i prevenció directament als espais d'oci nocturn. Els professionals treballaran per detectar possibles agressions sexistes i situacions de risc i informaran sobre els efectes i els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies.
Durant la nit, els Àngels de Nit també distribuiran material informatiu i de sensibilització entre les persones assistents.