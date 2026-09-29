L'avantsala de la Festa de la Verema del Bages arriba aquest dijous amb la Nocturna Vinum

La Festa de la Verema del Bages ja ho té tot a punt per a una nova edició de la Nocturna Vinum, que tindrà lloc aquest dijous 1 d'octubre a partir de les 7 de la tarda a diferents establiments de Manresa i Artés. La proposta convida a viure una nit dedicada a la cultura del vi i a la gastronomia del territori, amb vins de la DO Pla de Bages, tapes gastronòmiques i espectacles en directe.
Cinc establiments a Manresa i Artés
A Manresa, els establiments participants en aquesta edició són Espai Gustatio, Kursaal Espai Gastronòmic, Voci Restaurant i La Pineda Restaurant. A Artés, la proposta es podrà gaudir a Espai Artium.
La Nocturna Vinum es consolida així com una de les activitats vinculades a la Festa de la Verema del Bages que posa en valor el patrimoni vitivinícola, gastronòmic i cultural de la comarca, apropant els vins de la DO Pla de Bages al públic a través d'una experiència que combina vi, gastronomia i cultura.
Una festa per posar en valor el vi del Bages
La iniciativa forma part de la 31a Festa de la Verema del Bages, una celebració que reivindica la tradició vitivinícola del territori i el paper del vi com a element de patrimoni i identitat de la comarca. La DO Pla de Bages és la protagonista de la vetllada, amb una proposta que permet gaudir dels seus vins en diferents espais de Manresa i Artés i descobrir la diversitat de cellers i elaboracions del territori.
Organització i col·laboracions
La Nocturna Vinum compta amb l'organització de l'Ajuntament d'Artés, la DO Pla de Bages, ESVICC i la Confraria de Vins del Bages, amb el suport de diverses institucions i entitats vinculades al sector vitivinícola i agroalimentari.