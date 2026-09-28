L'Escola Paidos celebra els 55 anys amb una jornada per reconnectar amb la natura

L'Escola Paidos celebrarà el 55è aniversari el proper divendres 2 d'octubre amb Reconnectem, una jornada gratuïta i oberta a tota la comunitat educativa per enfortir els lligams entre famílies, alumnat i mestres. L'acte començarà a 2/4 de 4 de la tarda amb un cafè de benvinguda i inclourà una taula rodona amb Núria Burgada, mare de Kilian Jornet, Gloudina Greencare i Cristina Pons, seguida d'activitats a l'aire lliure per fer en família. Les inscripcions ja són obertes.
Una tercera edició per tornar a allò essencial
L'escola dona continuïtat als congressos de famílies que ha organitzat amb èxit aquests darrers cursos i planteja una tercera edició amb el títol Reconnectem. La jornada s'entén com una invitació a tornar a allò essencial i a reconnectar amb la natura, el moviment i els vincles personals. Tindrà dos moments destacats: una taula rodona inicial de debat i reflexió, i una segona part amb activitats per a les famílies a l'exterior del centre.
La taula rodona, a partir de les 4
L'aniversari començarà a 2/4 de 4 amb un cafè de benvinguda a l'espai de restaurant de l'escola. A partir de les 4 s'organitzarà una taula rodona que debatrà els elements que ajuden a generar vincle: compartir moments en família, estar en contacte amb la natura, tenir capacitat d'observació i aprenentatge, i la importància de l'activitat física, entre altres.
Hi participaran Gloudina Greencare, fundadora i directora del projecte Wild Me; Núria Burgada, mestre d'escola jubilada, corredora i esquiadora de muntanya, entrenadora i mare de Kilian Jornet, i Cristina Pons, mestra d'infantil i primària, psicopedagoga, psicoterapeuta familiar i assessora pedagògica. La taula estarà conduïda pel comunicador Enric Bastardes.
Activitats a l'exterior per a tota la família
La jornada continuarà a les 5 de la tarda amb activitats a l'exterior de l'escola pensades per fer en família, adaptades a cada edat. Els infants de la llar i fins a I3 podran descobrir el bosc de l'escola a través dels cinc sentits. L'alumnat d'I4 fins a 4t de primària farà un passeig pel bosc de la Torre de Sant Martí, i els nens i nenes a partir de 5è de primària podran fer un circuit d'orientació que es muntarà a Sant Fruitós de Bages.
Inscripcions obertes
Les inscripcions a la jornada, que és gratuïta i oberta a tota la comunitat educativa, ja estan obertes i es poden tramitar mitjançant el formulari que ha habilitat l'escola.