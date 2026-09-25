Sant Fruitós de Bages homenatja el campió del món de kickboxing Ayoub Boukili

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha homenatjat aquest dijous el santfruitosenc Ayoub Boukili amb motiu del seu recent èxit esportiu, després que el passat mes de juny es proclamés campió del món de kickboxing professional i conquerís el cinturó mundial Wako a Terrassa.
Una bandera del municipi per portar arreu del món
Durant l'acte de recepció, el lluitador santfruitosenc ha mostrat el cinturó que l'acredita com a campió del món i ha compartit amb els representants municipals la seva voluntat de continuar portant el nom del municipi arreu del món. En aquest sentit, Boukili ha explicat que, quan competeix internacionalment, sempre fa saber que és de Sant Fruitós de Bages, i ha traslladat a l'Ajuntament la seva voluntat de disposar d'una bandera del municipi per portar-la amb ell en les seves competicions i actes esportius.
Reconeixement institucional a la seva trajectòria
L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, el regidor d'Esports, Xavier Navarro, i altres regidors i regidores del consistori han participat en l'acte i han fet entrega a Boukili d'un detall de reconeixement per la seva trajectòria esportiva i per aquest important títol mundial.
Ayoub Boukili forma part del Billy Fight Team de Sant Fruitós de Bages i del Team Calvet de Badalona.
Un referent per als joves esportistes del municipi
Des de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s'ha volgut posar en valor no només l'assoliment del títol mundial, sinó també la trajectòria i els valors associats a l'esport que representa Boukili, com ara la disciplina, la perseverança, el compromís i la capacitat de superació.
Amb aquest reconeixement, el consistori vol felicitar el campió del món i destacar-lo com un referent esportiu local i un exemple per als joves esportistes del municipi.