Setze jugadors participen en un clínic internacional de pickleball a Sant Fruitós

Shooter Club Pickleball & Life de Sant Fruitós de Bages va acollir dimarts un clínic internacional de pickleball amb el jugador nord-americà Grayson Goldin i la jugadora veneçolana Raquel Amaro. L'activitat va completar les places disponibles i va permetre que setze participants compartissin pista amb dos jugadors internacionals en una sessió formativa i pràctica.
Qui és Grayson Goldin
Grayson Goldin competeix al circuit professional en les modalitats individual, dobles masculins i dobles mixtos. El seu perfil esportiu el situa com a número 23 del rànquing PPA individual i número 2 del circuit APP en aquesta mateixa modalitat. El jugador nord-americà també apareix en la posició 55 del rànquing mundial global, que combina els resultats obtinguts en individuals, dobles i dobles mixtos.
Goldin arribava a Barcelona després d'haver aconseguit el títol individual masculí del PPA Tour Asia a Shenzhen, on va superar Hien Truong en una final resolta en tres jocs. El nord-americà és un dels jugadors destacats anunciats per al P250 Barcelona Open del PPA Tour Europe.
Una sessió pràctica amb setze assistents
Durant la sessió, els setze assistents van poder entrenar directament amb Grayson Goldin i Raquel Amaro, conèixer indicacions aplicades al joc i viure una experiència vinculada al pickleball internacional. El format reduït del clínic va facilitar una activitat pròxima i participativa, amb espai per compartir pista amb els dos jugadors.
Prèvia del PPA Tour Europe a Barcelona
L'activitat es va organitzar com a prèvia de la primera prova del PPA Tour Europe a Barcelona, que se celebra del 23 al 27 de setembre al Tennis Despí. El torneig compta amb 284 jugadors inscrits i reuneix competicions professionals, amateurs i júniors.
El paper de Shooter Club al territori
Amb aquest clínic, Shooter Club Pickleball & Life continua apropant el pickleball internacional al Bages i oferint als jugadors del territori l'oportunitat de compartir experiències amb esportistes que competeixen als principals circuits. L'èxit de participació confirma l'interès creixent pel pickleball al territori i la capacitat del club per organitzar activitats que connecten la comunitat local amb l'actualitat internacional d'aquest esport.
Shooter Club Pickleball & Life, amb seu a Sant Fruitós de Bages, és un dels clubs cooficials del PPA Tour Barcelona. El club impulsa activitats de formació, competició i promoció del pickleball, i participa en el torneig amb les pales commemoratives elaborades a la fàbrica de Shooter.